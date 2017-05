"425 000 Bretons ont voté pour Marine Le Pen, c'est historique" Gilles Pennelle conseiller régional FN

En Bretagne, Emmanuel Macron a recueilli 75.4% lors du second tour de la présidentielle, soit presque 10 point de plus qu'au niveau national. Marine Le Pen la candidate du Front National totalise dans la région 24.6% des voix. Analyse de ce scrutin avec les représentants du FN en Bretagne,

En Bretagne, le Front National avec sa candidate Marine Le Pen a recueilli 24.64% des voix (22.33% en Ille-et-Vilaine, 26.43% dans les Côtes d'Armor, 28.44% dans le Morbihan, 22.67% dans le Finistère).

Gérard de Mellon, conseiller régional Front National et soutien de Marine Le Pen dans les Côtes d'Armor, estime que "le score de Marine Le Pen dans les Côtes d'Armor est satisfaisant, nous progressons". "Mais je suis déçu que Marine ne soit pas élue, déçu pour la France". Mais l'élu breton retient aussi que son parti a totalisé près de 11 millions de voix au niveau national. "Nous sommes installés dans le paysage politique français, nous sommes renforcés". Gérard de Mellon a aussi condamné les "propos inadmissibles tenus par Catherine Blein, conseillère régionale FN. "Il fallait prendre cette mesure de discipline (l'élue devrait être exclue du parti et elle a déjà perdu son investiture pour les législatives dans les Côtes d'Armor NDLR), nous sommes étrangers à ce genre d'idées", poursuit Gérard de Mellon, estimant aussi que "Catherine Blein a fait une sorte de burn-out".

Gérard de Mellon conseiller régional FN de Bretagne Copier

De son côté Gilles Pennelle conseiller régional du Front National en Bretagne estime que le score de son parti et de Marine Le Pen "est historique". "Jamais la formation de Marine Le Pen n'a atteint un tel score. 420 000 Bretons ont voté pour elle au second tour, soit 120 000 de plus qu'au premier tour". Gilles Pennelle qui analyse que comme au premier tour Marine Le Pen a récolté le plus de voix dans les zones rurales, "dans cette France oubliée qui souffre en silence".

Gilles Pennelle qui se projette désormais dans les Législatives en juin prochain. "Nous serons l'opposition à l'Assemblée Nationale" avec des candidats partout en Bretagne. Quant à Catherine Blein (conseillère régionale en cours d'exclusion du FN pour des propos racistes), Gilles Pennelle estime "qu'elle doit démissionner du Conseil Régional".