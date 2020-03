430.612 électeurs appelés aux urnes en Indre-et-Loire malgré le passage au stade 3 de l'épidémie

Ce dimanche, c'est le 1er tour des élections municipales en Indre-et-Loire. Un scrutin un peu particulier avec le passage au stade 3 annoncé samedi soir par le premier ministre. Cette élection, dont plusieurs présidents de Région demandent le report, se déroule de 8h à 18h dans la plupart des communes, de 8h à 19h dans sept communes (Tours, Saint-Pierre-des-Corps, Saint-Avertin, La Riche, Montlouis-sur-Loire, Joué-lès-Tours et Chambray-lès-Tours). Le vote ira de 8h à 20h dans deux communes, Saint-Cyr-sur-Loire et Berthenay, les deux seules à avoir décidé de prolonger le temps de vote, pour cause de coronavirus.

La participation sera-t-elle fortement impactée par le coronavirus?

430 612 personnes sont inscrites pour participer au scrutin, soit précisément 100 de moins qu'en 2014, lors des dernières municipales. La ville où on compte le plus d'électeurs, c'est évidemment Tours, avec près de 79.336 votants, répartis dans 84 bureaux de vote. Tours, ville qui compte le plus de listes, 11, devant Saint-Pierre-des-Corps avec 7. Au total, sur l'Indre-et-Loire, on dénombre 213 listes dans 116 communes de plus de 1.000 habitants. Deux exceptions : Autrèche et Souvigny-de-Touraine qui n'ont absolument aucun candidat. Dans les communes de moins de 1.000 habitants, 154 communes en Touraine, c'est le principe du panachage. La préfecture a recensé 2376 candidatures individuelles. Reste la grande incertitude de ce scrutin municipale. Le passage au stade 3 de l'épidémie de coronavirus aura-t-il un impact? En 2014, le taux de participation au 1er tour avait été de 63,5%.