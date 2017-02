Les élus socialistes nantais expliquent que pour la fin du mandat en 2020 il faut laisser une situation propre, sans alourdir la dette, ni augmenter la fiscalité des ménages.Les 4500 fonctionnaires de la ville de Nantes seraient les premiers à faire les frais d'un budget contraint.

Celui qui tient les cordons de la bourse à la ville de Nantes le fait comprendre sans détour, il y en a marre du discours "les fonctionnaires sont tous des feignants". Les élus nantais votent le budget ce vendredi. Un budget contraint. Il faut laisser à la fin du mandat en 2020 une situation propre sans alourdir la dette, ni augmenter la fiscalité des ménages explique Pascal Bolo l'adjoint en charge des finances. Et les premiers à en faire les frais, ce seraient les agents municipaux.

4500 fonctionnaires travaillent à la mairie de Nantes. C'est le troisième employeur de la ville, derrière le CHU et Nantes Métropole. Cela représente une masse salariale de 189 millions d'euros soit la moitié des dépenses de fonctionnement de la ville. Et ces agents publics, d'après l'élu en charge des finances, sont sous tension. On leur en demande beaucoup, presque trop.

On touche l'os par endroit. Les discours que j'entends sur les fonctionnaires en général me révoltent, à Nantes ils font énormément d'efforts - Pascal Bolo, adjoint en charge des finances

Pascal Bolo, 1er adjoint, en charge des finances à la ville de Nantes. - Nantes Métropole

Un exemple : les espaces verts de la ville de Nantes. Pas une seule habitation à moins de 500 mètres d'un jardin public, c'est une volonté politique affichée de longue date; donc de plus en plus d'espaces verts mais pas plus d'agents municipaux explique Pascal Bolo.

Les espaces verts entretenus se sont beaucoup étendus ces dernières années, mais le nombre d'agents lui n'a pas augmenté, cette logique trouve sa lilmite, il faut y faire attention - Pascal Bolo

Pour autant la ville continue d'embaucher

Les départs à la retraite et mutation sont remplacés mais pas systématiquement. Les arrêts maladie sont gérés au mieux assure l'élu. A effectifs constants, la ville de Nantes vient de créer 13 postes d'agents techniques d'entretien et de restauration dans les écoles maternelles, et 20 postes supplémentaires dans la police municipale.