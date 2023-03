"49.3 c'est toujours un échec" admettent les députés vendéens, membres de la majorité

"49.3 c'est toujours un échec pour le projet de loi, pour le parlement, il aurait fallu une discussion apaisée", regrette le député Modem de Vendée Philippe Latombe après la décision de la Première ministre Elizabeth Borne de recourir à cet article de la constitution pour faire adopter la réforme controversée des retraites. "Les risques financiers sont trop grands"a justifié Emmanuel Macron. Et le risque politique d'un rejet à l'Assemblée était aussi réel car plusieurs députés LR ont maintenu leur opposition.

"On aurait pu accélérer la réforme Touraine sans l'âge à 64 ans", Philippe Latombe

"Il aurait fallu qu'on puisse aller jusqu'au bout des expressions, ajoute Philippe Latombe, mais d'un autre côté, on avait aussi des milliers d'amendements qui disaient la même chose. Le Sénat était plus apaisé. L'âge de retraite à 64 ans était quelque-chose qu'il fallait pouvoir discuter et qu'il fallait pouvoir éventuellement mettre en réflexion en se disant qu'on faisait une partie de la réforme sans l'âge de 64 ans et qu'on revoyait les choses en 2027. On aurait pu accélérer la réforme Touraine (durée de cotisations) parce-qu'on en avait besoin, sans cette mesure d'âge à 64 ans".

"Il y a certainement eu une communication chaotique", Stéphane Buchou

"Je souhaitais qu'on puisse aller au vote, regrette également le député Renaissance du littoral Stéphane Buchou, et que chacun, en son âme et conscience, prenne ses responsabilités. C'est un texte qui amène un certain nombre d'avancées sociales sur la pénibilité, sur le travail des seniors, sur les carrières longues. Ensuite, il y a eu certainement une communication chaotique".

"C'est un jour de déception", Béatrice Bellamy

"C'est un jour de déception, pour la députée Horizons Béatrice Bellamy, jusqu'au bout, la Première ministre a tenté de convaincre. Elle a cherché des compromis et je dirais que dans le contexte économique qui est le nôtre, la réforme était nécessaire. Il s'agit d'un texte de compromis issu du travail des parlementaires après plus de 175 heures de débats".