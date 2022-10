49-3 : Guillaume Garot et Yannick Favennec dénoncent le « refus du débat » sur les déserts médicaux

Guillaume Garot et Yannick Favennec, députés de la Mayenne, ont fait part de leur vive déception suite à l’application de l’article 49-3 par le gouvernement mercredi 26 octobre sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Les débats étant automatiquement stoppés, les articles 22 à 25, qui portaient sur les déserts médicaux, ne seront pas examinés par l’Assemblée nationale. « La Première Ministre a refusé le débat sur un sujet fondamental, et sur des mesures absolument nécessaires pour des millions de Françaises et de Français », constatent les deux députés. « Avec le groupe de travail transpartisan sur les déserts médicaux, nous étions prêts à défendre plusieurs amendements proposant des solutions justes, efficaces et d’application rapide pour résorber les inégalités d’accès aux soins. À la place, le gouvernement fait à nouveau le choix de se reposer sur des mesures d’incitation qui ont montré leur inefficacité. Le combat continue, bien entendu. Notre groupe transpartisan travaille à une proposition de loi transpartisane contre les déserts médicaux. Nous sommes déterminés à aller chercher une majorité pour que chacun en France ait accès à un médecin en proximité »

