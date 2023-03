49.3 sur les retraites : "Ce n'est pas ce que souhaitait la majorité" dit la députée MoDem Géraldine Bannier

Sous les huées des oppositions, Elisabeth Borne a engagé jeudi à l'Assemblée nationale la responsabilité de son gouvernement sur la réforme très contestée des retraites par le biais de l'article 49.3 de la Constitution, qui permet une adoption du texte sans vote, mais expose à une motion de censure.

ⓘ Publicité

"Aujourd'hui, sur le texte du Parlement, l'incertitude plane à quelques voix près. On ne peut pas prendre le risque de voir 175 heures de débat parlementaire s'effondrer. On ne peut pas prendre le risque de voir le compromis bâti par les deux Assemblées, écarté. On ne peut pas faire de pari sur l'avenir de nos retraites, et cette réforme est nécessaire", a justifié la Première ministre au début de la séance de l'Assemblée.

Emmanuel Macron a justifié le recours au 49.3 pour faire passer la réforme des retraites sans vote à l'Assemblée nationale par les "risques financiers trop grands" qu'un rejet aurait impliqué. Géraldine Bannier, députée MoDem de la majorité présidentielle, en prend acte : "ça engage la responsabilité du gouvernement avec une probable motion de censure et donc on verra ce qui se passe ensuite. C'est vrai que ce n'est pas ce que souhaitait la majorité" confie-t-elle à France Bleu Mayenne. Un aveu de faiblesse du président de la République ? "Vous êtes directement dans la polémique, je n'aime pas la polémique. Après, le 49.3 c'est une mesure constitutionnelle, quand on est une majorité relative" martèle l'élue centriste.