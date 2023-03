49.3 sur les retraites : "un acte de faiblesse du gouvernement"

France Bleu Bourgogne : Est-ce que le recours au 49.3 est un déni de démocratie comme l'affirment certains syndicats?

C'est vrai parce qu'il permet d'adopter des réformes sans vote. De ce point de vue là, on peut voir un déni de démocratie, mais c'est quand même un article qui est dans la constitution, donc il est constitutionnel, il est utilisable. Il a été beaucoup utilisé sous la cinquième République, une centaine de fois, notamment par des premiers ministres qui passent pas pour les dictateurs. Je pense à Michel Rocard. Donc c'est un article qui est à la disposition du gouvernement. Il est très discuté, il est très critiqué.

Est-ce que c'est un échec pour le gouvernement ?

Cet article il est utilisé quand la majorité qui soutient le gouvernement est faible et risque de se retourner contre lui. Donc c'est effectivement assez problématique. C'est un signe de faiblesse. Là, il manquait à Elisabeth Borne deux ou trois voix, c'était aléatoire. En plus, elle était incertaine sur une quinzaine de voix des Républicains qui avaient dit qu'ils allaient s'abstenir, peut-être voter la réforme. Et donc, compte tenu de cette incertitude des républicains et du fait que quand on faisait tous les calculs, on les refaisait, etc, il manquait toujours deux ou trois voix. Donc elle a préféré ce passage en force que lui permet la Constitution

Et maintenant les députés de l'opposition ont jusqu'à 15h30 pour déposer des motions de censure...

C'est pour cela qu'on ne peut pas dire que c'est du déni de démocratie, parce que l'opposition ou les oppositions ont quand même les moyens de réagir. Mais la elles ont les cartes en main, la balle est dans leur main et elles peuvent réagir effectivement en déposant ce qu'on appelle une motion de censure, c'est-à-dire un texte qui, s'il était adopté, obligerait le gouvernement à démissionner et faire tomber la réforme. On sait qu'il doit y en avoir deux et ensuite ces motions de censure doivent être votées ou rejetées dans les 48h.

L'une de ces motions peut-elle passer selon vous ?

Alors il faudrait se livrer à des calculs un petit peu compliqués parce qu'aujourd'hui l'Assemblée nationale est très divisée politiquement. Il y a une dizaine de groupes, donc il faudrait ce matin enquêter sur qui va voter quoi? On sait qu'il y a deux motions de censure qui vont être déposées, une du Rassemblement national et une autre qui est soutenue par un groupe centriste qui s'appelle Liot, qui est portée surtout par un député qui est l'un des doyens de l'assemblée, Charles de Courson. C'est une motion qui va être transpartisane. Elle va être soutenue par la gauche donc, et il n'est pas impossible qu'elle puisse être votée. C'est relativement ouvert. Mais pour qu'elle puisse être votée, effectivement, il faudrait qu'une partie des LR la votent.

Que risque Emmanuel Macron dans ce cas-là ?

Si la motion de censure est votée, eh bien, le gouvernement doit démissionner, il doit présenter sa démission. Ça ne s'est passé qu'une seule fois depuis l'origine de la cinquième République en 62. Une motion de censure a été votée et le président de République, à l'époque de Gaulle, a tout de suite dissout l'Assemblée nationale. Il a répliqué un peu brutalement : puisque le Parlement ne me soutient plus, je dis abrège leurs mandats et donc je fais de nouvelles élections législatives. Donc il est probable que Macron, qui n'aura plus de majorité du tout, dissoudra et il y aura de nouvelles élections législatives et rapidement.

Pour terminer, les syndicats en Côte-d'Or appellent à une neuvième journée de mobilisation contre la réforme jeudi 23 mars. Est-ce que la rue reprend la main?

Je dirais qu'elle ne l'a jamais vraiment perdue. Il y a eu deux très grandes manifestations qui sont quasi-historiques depuis 30 ou 40 années. Donc, le 31 janvier et le le 7 mars dernier, 1 million et demi de Français dans les rues, c'est quand même rarement vu. Il y a eu d'autres manifestations, elles ont moins mobilisé. Maintenant, la barre est assez haute : est-ce qu'ils vont arriver à remobiliser, ou est-ce que ça va être simplement une espèce d'épilogue au mouvement social ? On le mesurera le 23 janvier prochain.