49.3 sur les retraites : "un aveu de faiblesse" assure le député PS Guillaume Garot

Le député socialiste de la Mayenne Guillaume Garot se déclare écœuré par l’utilisation du 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites. L'élu PS estime qu'Emmanuel Macron et son gouvernement sont de plus en plus fragilisés.

Le député socialiste de la Mayenne Guillaume Garot © Radio France Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont opté pour l'emploi du 49.3 sur la réforme des retraites, annoncé par la Première ministre devant une Assemblée nationale en ébullition, un rebondissement majeur après deux mois de bataille parlementaire et d'opposition dans la rue. ⓘ Publicité Le président de la République joue avec le feu estime Guillaume Garot, député socialiste de la Mayenne : "c'est certainement un aveu de faiblesse et c'est aussi le désaveu ce qu'avait dit Emmanuel Macron lorsqu'il avait été élu l'an dernier, une élection qui l'oblige. Aujourd'hui, il passe outre, il ne sent obligé par rien. Je souhaite que le gouvernement écoute les Français. Il faut retirer cette réforme qui braque le pays. Il y a un encouragement à la radicalisation". Ma France : Mieux vivre Après vous avoir interrogés sur les "économies d'énergie", nous avons choisi de nous intéresser à vous, via cette nouvelle consultation citoyenne, lancée avec Make.org . Que faites-vous ou que voudriez-vous faire pour améliorer la qualité de votre quotidien, de votre vie même ? Bien-être, activités physiques, alimentation, activités créatives, voyages, réorientation professionnelle, changement de vie, valeurs familiales, etc. : partagez avec les autres vos bonnes idées, actions et réflexions.