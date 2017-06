4e circonscription de la Sarthe : un débat animé entre Stéphane Le Foll (PS) et Emmanuel Franco (LR)

Un duel PS-Les Républicains sur la 4e circonscription de la Sarthe : en ces temps de raz-de-marée de La République en Marche, c'est presque devenu une affiche originale pour un second tour des législatives. Retrouvez l'essentiel du débat organisé par France Bleu Maine et Ouest-France.

Au premier tour des législatives, Stéphane Le Foll a viré en tête dans la 4e circonscription (Le Mans-Allonnes-Sablé) : avec 30,31% des suffrages, il affiche une avance de 8 points sur Emmanuel Franco (22,15%), soit presque 3000 voix de plus que le candidat Les Républicains. Sauf que le socialiste a perdu plus de 10 000 suffrages par rapport au premier tour de 2012, et ce alors même qu'il n'y avait pas de candidat En Marche face à lui. Avec une abstention qui dépasse les 52% et des électeurs qui se sont portés sur d'autres candidats de gauche (plus de 4000 rien que pour la France Insoumise), le report de voix reste incertain. A droite, Emmanuel Franco a, sur le papier, davantage de réserves, même si lui aussi fait nettement moins bien que Marc Joulaud en 2012. Le candidat Les Républicains n'échappe pas à la démobilisation des électeurs de son camp, surtout dans une circonscription longtemps tenue par un certain François Fillon.

L'absence d'En Marche au 1er tour, le cumul des mandats, l'opposition à Emmanuel Macron : écoutez le débat Franco-Le Foll Copier

La seule circonscription sarthoise sans candidat En Marche au premier tour

Y a-t-il eu un "deal" entre Stéphane Le Foll et les équipes d'En Marche pour ne pas gêner la candidature de l'ancien ministre de François Hollande ? La question est régulièrement posée au candidat socialiste, et il ne cache pas son agacement : "NON, il n’y a pas eu d’accord, et je vous prie de me croire. Je n’ai rien demandé. On est cinq ou six anciens ministres dans ce cas, notamment Manuel Valls, mais moi je n’ai rien demandé. Je l’avais dit d’ailleurs le soir du premier tour de la présidentielle, quand j’avais appelé à voter Emmanuel Macron. Vous pouvez faire un sous-entendu, mais moi je vous réponds avec la clarté qui me caractérise". Aurait-il été au second tour si En Marche avait investi un candidat ? "Et si, et si… et si François Fillon avait été élu Président de la République ? Une fois que les choses sont faites, on se tourne vers la réalité".

Pour Emmanuel Franco, "il n'y a pas eu d’accord, OK, je veux bien vous croire, mais du favoritisme, c’est certain ! Et je pense que Françoise Dubois ou Nicolas Chauvin [candidats PS éliminés dès le 1er tour sur la 1ère et la 3e circonscriptions de la Sarthe, NDLR] doivent se poser des questions".

Quel député serez-vous si vous êtes élu (et pour combien de temps) ?

Stéphane Le Foll joue clairement la carte de la notoriété et de l'expérience : "Je serai une voix, une personnalité. La 4e de la Sarthe, c'est Le Theule, c'est Fillon… elle a toujours compté. Dans une Assemblée avec une majorité très large pour Emmanuel Macron et des partis traditionnels qui connaissent des difficultés, ce qui va faire la capacité à peser, c’est de pouvoir être soi-même un interlocuteur fort. Je souhaite être cette voix forte à l’Assemblée nationale. J’ai été ministre pendant 5 ans, j’ai cette expérience".

De son côté, Emmanuel Franco se revendique comme "tourné à 100% vers les habitants de la 4e circonscription. Pour moi être député, ce n'est pas une ambition médiatique pour exister sur le plan national. Je ne veux pas participer à la reconstruction d’un parti, je veux m’occuper des habitants". Interpellé sur le cumul par Stéphane Le Foll, il rétorque : "Si je suis élu, je prends un engagement ferme : je serai député pendant cinq ans, je n'irai pas briguer une mairie en 2020 alors que la loi sur le non-cumul m'obligera à laisser la mairie d'Etival, la présidence de l'intercommunalité et la vice-présidence du Conseil départemental en septembre 2017". Le candidat Les Républicains renvoie alors Stéphane Le Foll à son avenir potentiel à la mairie du Mans. Pour l'ancien ministre, pas question de répondre à une question qui selon lui ne se pose même pas : "La question c’est donc « si » Jean-Claude Boulard décidait de garder le Sénat et de laisser la mairie… eh bien c’est Jean-Claude Boulard qui décidera, et moi je n’ai pas d’autre ambition que celle qui m’engage aujourd’hui, c’est-à-dire d’être député de cette circonscription à laquelle j’ai toujours été fidèle, et où j’ai toujours été présent, depuis 57 ans".

Réforme du code du travail et moralisation de la vie publique : Stéphane Le Foll (PS) débat avec Emmanuel Franco (LR) Copier

Avec ou contre la majorité présidentielle sur la réforme du code du travail ?

Emmanuel Franco et Stéphane Le Foll se rejoignent sur ce point, du moins pour ce qui concerne la logique politique : pas d'opposition de principe. Pour Emmanuel Franco, "d'après ce que je lis du projet du gouvernement dans la presse, je pourrais en voter certains aspects. Je pense aux accords d’entreprise, à la fusion des instances représentatives, la limitation des indemnités prud’homales car je connais la peur d’embaucher des chefs d’entreprise. [...] On est tous là pour faire gagner l’entreprise, et l’économie française".

Pour Stéphane Le Foll, "il faut rappeler que les accords d’entreprise existent déjà dans la loi El Khomri, et c’est tant mieux car c’est dans les entreprises qu’on peut trouver la bonne solution. [...] Après, la question, c’est ce qu’on peut négocier, et la protection qu’on peut donner aux salariés. [...] Et voilà pourquoi il faut des voix fortes à l’Assemblée".

La moralisation de la vie publique

Emmanuel Franco approuve l'idée de limiter le nombre de mandats consécutifs, "pour le renouvellement c'est important". Et il avance une proposition qu'il compte bien porter à l'Assemblée nationale : "Quand les bulletins nuls ou blancs représentent plus de 50% des suffrages, je propose que l’élection soit annulée et que les candidats qui étaient présents ne puissent pas se représenter. Je crois sincèrement qu’il faut agir sur ce point, sinon on va juste continuer à le déplorer les soirs d’élection et il n’y aura jamais de changement. En tout cas oui à la transparence, c’est ce que la société attend des élus, avec de l’engagement et du sérieux dans leur travail".

Stéphane Le Foll soutient la majorité des points portés par le garde des Sceaux, François Bayrou, notamment sur la suppression de la cour de justice de la République : "Il faut que tout le monde soit jugé de la même manière". Il est moins favorable à la suppression pure et simple de la réserve parlementaire : "Pour moi, ce n'était pas vraiment un sujet. Sous la précédente législature, on a imposé la transparence pour tous les députés, et c’est ça qui est important. La supprimer, ça posera des problèmes, je pense par exemple aux comices agricoles".