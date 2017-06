4e circonscription à Marseille : suivez le grand débat France Bleu - France 3 - La Provence ce mercredi dès 18H

Ce mercredi dès 18 heures, suivez le débat des élections législatives entre Jean-Luc Mélenchon (FI), Corinne Versini (REM), Patrick Mennucci (PS), Solange Biaggi (LR-UDI) et Jeanne Marty (FN) sur France Bleu Provence, France 3 Provence-Alpes et la Provence.

Suivez dès 18 heures ce mercredi sur France Bleu Provence en vidéo, France 3 Provence-Alpes et la Provence le grand débat des élections législatives dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône, l'une des circonscriptions les plus scrutées en France.

Un trio Melenchon-Mennucci-Versini

Dans cette circonscription, Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise et arrivé en tête au soir du premier tour de l'élection présidentielle à Marseille affrontera le socialiste Patrick Mennucci, candidat sortant et Corinne Versini, la numéro 1 de la République en Marche d'Emmanuel Macron. Seront présentes sur le plateau pour une émission exceptionnelle de 60 minutes : Solange Biaggi, la candidate LR-UDI et Jeanne Marty pour le Front National.

Une campagne très tendue

Il sera question du climat de cette campagne. Une campagne très tendue dans une circonscription où le leader de la France Insoumise, favori dans les sondages, espère ravir un siège et être dans l'opposition à Emmanuel Macron. Patrick Mennucci joue quant à lui son mandat dans une circonscription très à gauche. Quant à Corinne Versini, issue de la société civile, elle espère décrocher contribuer à donner une majorité absolue au gouvernement d'Edouard Philippe.

Deux autres thèmes seront abordés : la lutte contre le chômage et l'accès au logement dans l'une des circonscriptions les plus pauvres en France ainsi que l'insécurité qui reste une mission régalienne.