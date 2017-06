4ème Circonscription d'Indre-et-Loire : avantage à Fabienne Colboc (REM) sur Hervé Novelli (LR-UDI)

Dans la 4ième circonscription - dite du chinonais mais qui vient jusqu'à Joué-les-Tours - Fabienne Colboc la candidate de la République en Marche a doublé le score de son adversaire Les Républicains/UDI Hervé Novelli : 34,39% pour Fabienne Coboc, 17,84% pour Hervé Novelli.

Fabienne Colboc a choisi de faire campagne sur le terrain et n'a pas souhaité débattre avec son adversaire. Hervé Novelli a été l'invité de la rédaction de France Bleu Touraine.

Carnet de leurs campagnes avant le second tour des législatives

Rendez-vous donc a été pris avec Fabienne Colboc sur la place Sainte Anne à La Riche, dans cette ville où elle a rallié près de 37% des suffrages contre 12% à son adversaire du second tour Hervé Novelli. Fabienne Colboc est à l'aise en campagne et cela se sent dans sa relation avec les électeurs: "disons qu'elle est plus jeune que ceux qui y étaient avant, alors un petit peu de jeunesse ce serait bien à l'Assemblée" reconnait ce cafetier de la place Sainte Anne. Fabienne Colboc répond: "la jeunesse, c'est effectivement une réflexion que j'entends mais c'est aussi le fait que j'ai travaillé auparavant avec un vrai parcours professionnel dans le secteur de l'emploi, çà plait et çà rassure".

Si elle est portée par la dynamique des résultats réalisés par La République En Marche, Fabienne Colboc reste sur le relatif échec d'un débat confus chez nos confrères de France 3 Centre-Val de Loire. _Ma force c'est le terrain, dit-elle, c'est pourquoi j'ai refusé l'autre débat sur France Bleu Touraine J'ai vu ce qu'on attendait de moi et ce que les journalistes me posaient comme questions, je saurai le refaire mais je n'ai pas envie d'avoir le couteau sous la gorge en me disant il faut absolument faire un débat. S_ur la place Sainte Anne, Fabienne Colboc a poussé toutes les portes des commerces locaux jusqu'à ce Kébab dont les patrons ne peuvent pas voter mais qui lui souhaitent bon courage pour sa campagne.

Hervé Novelli candidat LR/UDI avait proposé un débat dès le soir du 1ier tour

Un débat que Fabienne Colboc a donc refusé - il faut dire qu'elle a été échaudée par le montage fait après son débat à TV Tours, devenu viral sur les réseaux sociaux.

Hervé Novelli, maire de Richelieu et candidat pour Les Républicains a regretté "le choix de son adversaire et pour que les électeurs soient parfaitement informés, il faut débattre, la démocratie c'est le débat et le vote". "Il est regrettable" a-t-il ajouté "que son argument ultime et le seul est de dire qu'elle soutient Emmanuel Marcon et dans cette circonscription comme dans d'autres et on a besoin de personnalités qui assument des convictions des idées et qui les défendent ... je ne suis pas complètement satisfait de cette position."

Hervé Novelli a actuellement 16 points de retard sur son adversaire : "je constate qu'il y a beaucoup d'abstentions, ces abstentions viennent souvent de mon camp mais privilégiant une compétence, un ancrage, une connaissance, je peux aussi tenter de mobiliser ceux qui ont voté pour Laurent Baumel "(NDLR : candidat socialiste).

Hervé Novelli s'est présenté une première fois aux élections législatives en 1993, il a été par la suite 2 fois ministre (il a été secrétaire d'État chargé du Commerce, de l'Artisanat, des Petites et Moyennes entreprises, du Tourisme, des Services et de la Consommation dans le gouvernement François Fillon II de 2007 à 2010. À ce poste, il a été à l'origine de la mise en place du statut d'auto-entrepreneur). "Je plaide pour l'engagement politique passionné c'est pas une prise de pouvoir, je plaide pour que l'on voit la réalité d'une personne, de sa vie, de son parcours. Si les français veulent de nouvelles têtes, il les auront et on s’apercevra qu'une société est faite de diversité."