5 députés girondins font leurs adieux à l'assemblée nationale

Ils vivent leur dernière semaine au palais Bourbon. Cinq députés girondins s'apprêtent à en finir avec leur fonction de député. Ils ont décidé de ne pas se représenter aux législatives. Conchita Lacuey, Martine Faure, Alain Rousset, Noël Mamère et Philippe Plisson disent adieu à l’hémicycle.

Cinq députés girondins ne seront pas sur les bancs de l'assemblée nationale pour la 15ème législature. Les travaux de la 14ème s'achèvent en cette fin de mois de février. Ils laisseront la place à la campagne électorale. Ces cinq députés girondins s'apprêtent eux aussi à laisser leur place avec de la nostalgie pour certains, comme Philippe Plisson.

France Bleu Gironde : comment abordez vous cette dernière semaine dans votre carrière de député qui a débuté en 2007

Philippe Plisson : On a forcément un petit pincement au cœur, ça a été une belle aventure, 10 ans député, au sommet de l'Etat, rapporteur de lois, ça a été une belle expérience qui s'achève . On est un peu nostalgique, mais c'est un choix réfléchi et mûri .

Quelles sont vos meilleurs souvenirs dans l'hémicycle ?

J'ai beaucoup de bons souvenirs. Celui d'avoir été rapporteur de la loi de transition énergétique. Quand je suis arrivé à l'assemblée, j'ai participé activement au Grenelle de l'environnement. L'impression d'être fortement utile. Quand j'ai négocié avec Borloo à la buvette à 1h du matin, pendant une interruption de séance pour qu'il me rende la subvention que l'agence de l'eau avait supprimée à la petite commune de St Caprais dont je suis maire. Nous avons bu un Bordeaux à 1h du matin, c'était sympathique. Il m'a dit arrête de me harceler avec ça, je vais te remettre ta subvention.

Quels sont vos regrets ?

J'ai des regrets de la lenteur du système, il est lourd, pesant, les allers retours, les débats à n'en plus finir, on a passé des nuits sur des amendements. Il faudrait alléger ce système qui complexifie opacifie et n'est pas réactif et efficace.