500 agents de la Région Grand Est perturbent la séance du conseil régional à Metz

500 agents de la région Grand Est ont manifesté ce vendredi matin devant le conseil régional à Metz. Ils ont envahi l'hémicycle, en colère et inquiets concernant leurs conditions de travail. Avec la fusion des 3 anciennes régions, leurs statuts doivent être harmonisés mais à moyen constant.

Ambiance animée ce vendredi au conseil régional Grand Est pour la séance plénière qui se tenait à Metz. 500 agents de la Région ont fait irruption dans l'hémicycle. Avec la réforme territoriale et la fusion des 3 anciennes régions, le statut des 7.500 fonctionnaires de la nouvelle région Grand Est dont 5.500 travaillent dans les lycées, doit être harmonisé. Mais cela va coûter de l'argent. Ces agents qui s'étaient rassemblés en intersyndicale devant l'hôtel de Région à Metz craignent donc des suppressions de poste et des non remplacements de départ à la retraite. En colère, ils ont perturbé la séance du conseil régional à Metz.

Un agent: "On nous parle de restrictions budgétaires, je ne sais pas comment on va fonctionner"

Avec leurs banderoles, les manifestants investissent bruyamment l'hémicycle. L'échange est tendu avec le président de région qui les avait rencontré en délégation deux heures avant. Mais la colère est aussi du côté de ces agents. Ils se sentent mal considérés: "On nous parle de restrictions budgétaires, je ne sais pas comment ça va fonctionner!" explique Yves Collet, agent au lycée Georges de la Tour à Metz.

P. Richert: "La moindre des choses, c'est de respecter l'exercice de la démocratie"

Les 7.500 agents n'ont pas le même salaire, à cause de régimes indemnitaires différents dans les 3 anciennes régions. Les Lorrains sont les mieux lotis, mais la nouvelle région doit tout harmoniser vers le haut, en raison de leur statut de fonctionnaire. Comme le budget de fonctionnement n'augmentera pas, les manifestants craignent des non-remplacements de départ à la retraite. Pour l'instant, Philippe Richert botte en touche, il veut examiner les besoins de chaque site, et surtout dans le calme:"Tout cela nous l'avions évoqué, j'étais en train de l'évoquer en début de séance à mes collègues conseillers régionaux lorsque les syndicats ont envahi les locaux. Par contre, la moindre des choses, c'est de respecter les lieux de l'exercice de la démocratie". Quel coût en tout cas pour l'harmonisation du statut des agents? La Région pour l'instant se refuse à la chiffrer.