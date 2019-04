500 ans de la Renaissance : le programme de la journée d'Emmanuel Macron et Sergio Mattarella ce jeudi

Les présidents de la République française et italienne se retrouvent ce jeudi 2 mai à Amboise puis à Chambord pour une rencontre diplomatique. Emmanuel Macron et Sergio Mattarella commémorent les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci à l'endroit même où il a passé les dernières années de sa vie.

Amboise, France

Le déplacement d'Emmanuel Macron accompagné de son homologue italien à Amboise le 2 mai prochain sera un des temps forts de la célébration des 500 ans de la mort de Léonard de Vinci. En mars dernier, le président de la République française avait invité Sergio Mattarella en signe d’apaisement après des tensions entre Rome et Paris au sujet du prêt des œuvres du maître de la Renaissance. Si cette rencontre diplomatique est donc le symbole d'une embellie entre les deux pays, ce sera aussi l'occasion pour Emmanuel Macron et Sergio Mattarella de parler d'Europe à moins d'un mois des élections.

Le programme de la rencontre diplomatique

Les deux présidents sont attendus à 11h30 au château royal d’Amboise ce jeudi, accompagnés de Brigitte Macron et Laura Mattarella, la fille de Sergio Mattarella. Ils visiteront le château et notamment la chapelle où se trouve la sépulture de Léonard de Vinci. Emmanuel Macron et son homologue italien rejoindront ensuite le château du Clos Lucé pour y déjeuner avant d’échanger à partir de 14h30 avec 50 porteurs de projets du programme "Viva Leonardo Da Vinci ! 500 ans de Renaissance en Centre-Val de Loire". Une fois les deux présidents partis, le grand public pourra assister à des animations à l'intérieur du Clos Lucé, avec une table ronde sur l'héritage et l'influence de Léonard de Vinci ou encore la réalisation d'un buste en argile de Léonard de Vinci par un plasticien-scultpeur.

Dernière étape de cette rencontre diplomatique à partir de 16h, le château de Chambord où les deux présidents seront dans l’après-midi pour rencontrer près de 500 jeunes français et italiens. Réunis autour d’ateliers sur les thèmes de l’architecture, de la littérature, de l’espace, et de la physique et des sciences, ils vont échanger avec notamment Thomas Pesquet ou encore Renzo Piano.

France Bleu Touraine, France Bleu Orléans et France Bleu Berry en direct

Ce jeudi, à l’occasion de cette rencontre diplomatique, France Bleu Touraine, France Bleu Orléans et France Bleu Berry réalisent leurs émissions depuis le Château d'Amboise dès 6h. Des reportages et de nombreux invités vous accompagneront tout au long de cette matinale spéciale avec notamment Jean-Louis Sureau, directeur du château d'Amboise et François Saint Bris, gérant du Clos Lucé, la déléguée général du lieu, Catherine Simon Marion et Stéphane Bern.

Entre 9h et 9h40 nous parcourons le Parc Leonardo da Vinci à la découverte de la vingtaine de maquettes géantes qui le jalonnent, avec Richard Mazoué et Pascal Brioist, LE spécialiste français des inventions de Leonard.

Dès 10h Chrystelle Guy nous racontera comment on mangeait à la Renaissance et à partir de 11h00 place à notre jeu C'est Royal.

Entre 16h00 et 19h00 nous reprendrons nos émissions en direct depuis le château d'Amboise et du Clos Lucé, avec tout au long de ces trois heures encore de nombreux invités :

Boris Cyrulnik , neurologue, psychiatre, éthnologue et psychanalyste français

, neurologue, psychiatre, éthnologue et psychanalyste français Jacques Rougerie , architecte

, architecte Pietro C. Marani , expert de Leonard de Vinci

, expert de Leonard de Vinci HL Bergey , céramiste plasticien, qui vit et travaille en Touraine. Il réalise une œuvre d’argile d’une grandeur spectaculaire en hommage à Léonard de Vinci.

, céramiste plasticien, qui vit et travaille en Touraine. Il réalise une œuvre d’argile d’une grandeur spectaculaire en hommage à Léonard de Vinci. François et Marie Saint Bris

Suivez cette journée en direct et en images sur francebleu.fr et sur les réseaux sociaux de France Bleu Touraine, France Bleu Berry et France Bleu Orléans.