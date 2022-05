530 manifestants dans les rues à Nice à l'occasion d'une Fête du travail très politique

Plusieurs centaines de manifestants se sont pressés dans les rues de Nice, ce dimanche 1er Mai, à l'occasion de la Fête du travail. L'édition 2022 était encore plus politique que les années précédentes, une semaine pile après le second tour de l'Election Présidentielle.

Ils étaient 530 dans les rues de Nice à défiler à l'occasion du 1er Mai, ce dimanche, selon les chiffres de la Préfecture. Cette année, le rendez-vous annuel des travailleurs avait une forte connotation politique.

Les travailleurs doivent disposer de quelques années pour pouvoir vivre pleinement d'autre chose que du travail

Une semaine après le second tour de l'élection présidentielle et à un mois des élections législatives, Olivier, est venu mettre la pression sur Emmanuel Macron. "Je souhaite une augmentation des salaires, pas seulement des chèques ou des primes. Ca permet aux gens de sortir la tête de l'eau", lâche ce Niçois. Emmanuel Macron, de son côté, ne l'entend pas de cette oreille. Pas de hausse globale des salaires mais plutôt des augmentations ciblées comme, par exemple, le dégel du point d'indice dans la fonction publique. Le Président réélu en a fait la promesse pour l'été prochain.

Un peu plus loin dans le cortège, Alain attend des concessions sur la réforme des retraites voulue par le Président. "Je suis moi-même retraité et je fais partie des gens qui veulent une retraite à 60 ans. Les travailleurs doivent disposer de quelques années pour pouvoir vivre pleinement d'autre chose que du travail", raconte l'homme de 72 ans.

Enfin, d'autres s'en remettent aux futures élections législatives prévues les 12 et 19 juin prochain. "On espère vraiment une union de la gauche pour ces législatives. Avec le programme de l'Avenir en commun, on veut faire bouger les choses", explique Elsa, un drapeau de l'Union Populaire à la main.