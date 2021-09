5G : "À Grenoble, d'ici un an, si on ne met pas d'antennes, on sature les communications", prévient Cédric O

Elle fait l'objet de débats passionnés, ses antennes sont brûlées par endroits : la 5G déchaîne les passions. Pourtant, c'est une avancée indispensable pour éviter la saturation, estime Cédric O, secrétaire d'Etat chargé du numérique, invité ce vendredi 3 septembre sur France Bleu Isère.

Des insultes d'un côté... des noms d'oiseaux de l'autre : les "amabilités" se sont enchaînées ces derniers jours entre le maire de Grenoble et le gouvernement au sujet de la 5G, la cinquième génération de téléphonie mobile. Une révolution technologique promettent ses partisans, avec la promesse d'objets connectés, de télémédecine. Tandis que les opposants pointent le coût environnemental. "Nous n'avons pas le choix de développer la 5G à Grenoble", estime Cédric O, secrétaire d'Etat chargé du numérique et des communications électroniques. Il était notre invité ce vendredi 3 septembre.

Vous étiez hier en visite à la startup Aledia, qui fabrique des LED. Vous étiez aussi auprès des entreprises de la French Tech à Grenoble. Est ce que la métropole de Grenoble, avec toutes ces start up, représente la France numérique, technologique que vous souhaitez développer ?

Bien sûr, le gouvernement a beaucoup investi depuis plusieurs années dans ce qu'on appelle les startups, ces nouvelles entreprises technologiques. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est l'émergence partout en France, mais particulièrement à Grenoble, compte tenu de l'histoire de cette région, de son écosystème, de ces entreprises qui créent de l'emploi partout en France. Aledia, dans les deux années qui viennent, c'est 500 emplois industriels qui vont être créés. Donc je suis venu effectivement à la rencontre de ces entrepreneuses et ces entrepreneurs qui, aujourd'hui, sont un atout exceptionnel de la France dans la compétition internationale.

Aledia, c'est 500 nouveaux emplois ces prochaines années pour fabriquer des composants LED. Ces grandes usines avec tous leurs emplois, c'est formidable... jusqu'au moment où elles partent pour produire en Asie à moindre coût. Est ce que là, il y a des garanties qu'Aledia va rester ici ?

Bien sûr. Ce qui est extrêmement intéressant avec avec Aledia, c'est qu'on a la capacité de développer de la technologie ici et le projet d'Aledia, c'est de produire des écrans ici. Il y a eu beaucoup d'innovations, beaucoup d'investissements dans l'innovation ici à Grenoble. On a fait venir Giorgio Anania, le PDG d'Aledia - un Italien qui vivait aux Etats-Unis. Effectivement depuis plusieurs dizaines d'années, les écrans de smartphone, de télévision sont produits en Asie. Mais aujourd'hui, parce que la technologie a changé et que l'on a une technologie française, et bien on a la potentialité de relocaliser ses productions. C'est extrêmement important, évidemment, pour l'emploi notamment.

Vous venez aussi à Grenoble pour un contrôle de l'exposition aux ondes de la 5G. Après beaucoup de petites phrases, notamment avec Eric Piolle. Les écologistes - et beaucoup de citoyens - se posent des questions sur l'impact climatique de la 5G. En ces temps de réchauffement climatique, est ce qu'on peut se permettre cette technologie ?

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ce qui est très intéressant avec la 5G, d'abord à court terme, c'est que ça va permettre d'éviter de remettre des antennes 4G. Ici à Grenoble, d'ici un an, si on ne met pas d'antennes, on va saturer les communications électroniques, compte tenu de l'augmentation de la consommation. Une antenne 5G, pour la même bande passante, consomme 3, 4, 5 fois moins d'électricité qu'une antennes 4G. Donc, à court terme, on a le choix entre saturer et mettre des antennes 5G. C'est très binaire. A long terme, ce que la plupart des spécialistes expliquent, c'est que la 5G permet d'être beaucoup plus efficace pour l'industrie, les transports, dans la logistique. La 5G doit permettre de diminuer les émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 20, 30, 40. Je dis que nous avons besoin de la 5G pour être plus efficace dans beaucoup de secteurs et pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Si nous ne déployons pas la 5G, alors nous ne serons pas capables d'être aussi exigeants avec ces secteurs. C'est vrai aussi de l'agriculture, par exemple.

Ça, c'est à usage constant. Mais ce qui fait peur, notamment à Aurélien Barrau et d'autres, c'est qu'avec la 5G, la consommation multimédia et la consommation électrique explose. Demain, on utilisera des objets connectés grâce à la 5G. Est ce que vraiment, c'est nécessaire vu le coût environnemental ?

Alors, on a besoin de connecter les objets pour une raison simple : on a un monde qui se développe, des pays pauvres qui gagnent en niveau de vie et donc on a besoin d'être beaucoup plus efficace. Ce que montrent les théories statistiques, c'est que lorsque vous connectez les objets, vous êtes énormément plus efficaces parce que vous êtes plus précis, par exemple dans l'agriculture pour éviter une déperdition de produit phytosanitaire ou de pétrole. Donc connecter les objets, ça permet de demander à tous ces secteurs extrêmement consommateurs de gaz à effet de serre (plus que le secteur des télécoms, de l'ordre de 10 fois plus) d'être beaucoup plus efficace en matière de consommation d'énergie.

Donc, il faut déployer la 5G. C'est aussi indispensable économiquement dans une région aussi industrielle que Grenoble. On ne peut pas avoir d'avenir sans 5G dans l'industrie. Une entreprise comme STM Microelectronics, qui est très connectée, aura besoin de la 5G. Mais on doit utiliser cette infrastructure pour être plus exigeant avec l'industrie, avec l'agriculture et avec les transports. Et si on fait ça, on aura une petite augmentation de consommation dans le secteur des télécoms, mais une très grosse baisse de consommation dans les secteurs industriels, c'est beaucoup plus intéressant.