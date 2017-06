Cinquième circonscription d'Indre-et-Loire : Boigard et Thillaye en campagne jusqu'au dernier jour

Fabrice Boigard, candidat LR-UDI dans la cinquième circonscription, a refusé de débattre avec la candidate LREM Sabine Thillaye, largement en tête au premier tour. Ils ont, tous deux, poursuivi leur campagne sur le terrain jusqu'au dernier jour.

Sabine Thillaye, candidate de La République en Marche, est arrivée en tête du premier tour de l'élection législative dans la cinquième circonscription d'Indre-et-Loire avec 38,57% face à Fabrice Boigard 18,80%. Elle avait accepté de débattre sur France Bleu Touraine avec son rival, une invitation à débattre refusée par Fabrice Boigard.

Les deux candidats ont, jusqu'au bout, continué de sillonner la circonscription

Au soir du premier tour, Fabrice Boigard était apparu très abattu par l'écart de voix qui le séparait de la candidate LREM. Dimanche dernier, Sabine Thillaye a obtenu deux fois plus de voix que son rival. Le fidèle adjoint et successeur annoncé de Philippe Briand sur cette circonscription était persuadé que son ancrage locale et sa connaissance du terrain lui permettrait de distancer la candidate macroniste. Mais une fois cette déception digérée, dès le lundi matin, Fabrice Boigard est reparti pour un nouveau tour des 55 communes de la cinquième circonscription.

Il n'y a pas eu de pause non plus, dans la campagne de Sabine Thillaye. La candidate franco-allemande est arrivée en politique il y a à peine un an avec le mouvement En Marche. A 58 ans, cette femme qui co-dirige avec son mari une entreprise de conseils en communication et signalisation à St Cyr reconnait que, contrairement aux trois autres candidats de LREM en Indre-et-Loire, son orientation politique penche du côté du centre-droit. Novice en politique, cette militante pro-européenne affirme qu'elle a déjà appris beaucoup de choses en sillonnant la circonscription, durant la campagne. Elle dit notamment avoir été marquée par le sentiment d'abandon des habitants de certaines zones rurales.

Fabrice Boigard poursuit donc sa route, entre marché, porte-à-porte et dîner républicain, même si il sait, en connaisseur de la vie politique, que la vague qui fait monter si haut la candidate de la République en Marche, risque fort de l'emporter dimanche prochain.