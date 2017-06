5ième circonscription d'Indre-et-Loire : Sabine Thillaye chamboule tout avec la République en Marche

38,57% des voix pour la candidate la République en Marche dans la 5ième circonscription, elle devance de plus de 20 points le dauphin désigné du député sortant Les Républicains Philippe Briand.

Le "grand chamboule tout" : ça résume très bien la situation dans la 5ième circonscription au lendemain de ce 1ier tour des législatives.

Sabine Thillaye la candidate la République en Marche devance très largement le dauphin désigné de Philippe Briand avec 38,57% des voix mais elle n'oublie pas qu'un électeur sur 2 ne s'est pas déplacée pour voter : " Pour les députés qui vont siéger à l'Assemblée Nationale, ce sera une grande responsabilité, on a pas le droit d'échouer".

Fabrice Boigard, le successeur désigné du député sortant Les Républicains est donc largement distancé de près de 20 points avant le second tour, il recueille 18,80%, Philippe Briand le député sortant se montrait au vu des résultats assez fataliste :"On est dans un phénomène de vague comme en 1981 et 1993, un candidat ancré localement ça ramène sur l'ensemble des votants 2 voire 3 points mais face à une telle déferlante, elle est difficilement contrôlable".

Dans cette circonscription où Marine le Pen avait enregistré 20% lors du 1ier tour de la présidentielle, le FN passe en dessous des 10% dans l'ensemble de la circonscription la faute à l'abstention pour Daniel Fraczak, le candidat FN qui ajoute qu'une telle abstention (48,51%) pose même la question de la légitimité du député qui sera élu dimanche prochain.

Constance Ascar la France Insoumise recueille 12,72%, Mélanie Fortier RDG 5,17%, Erwan Deliz ECO 4,03%, Augustin Chzal DVD 3,21%, Jean de Fouquières DLF 3,07%, Robert Bryche ECO 2,11%, Françoise Roux 1,17%, Aurélien Durand DIV 0,87%, Sylvie Thiébaut EXG 0,86%.