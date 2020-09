6 listes déposées dans le Gard pour les élections sénatoriales

Dans le Gard où 3 sièges sont à pourvoir, les élections sénatoriales ont lieu le dimanche 27 septembre au suffrage universel indirect, avec un scrutin à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les candidatures ont été déposées sous forme de liste, composée alternativement d’un candidat de chaque sexe et comportent 2 candidats de plus que de sièges à pourvoir.

A 18 heures, ce vendredi, 6 listes ont été déposées en Préfecture du Gard à Nîmes :

Liste « Écologistes libres, ni de droite, ni de gauche »

Tête de liste : Zakaria Moukite

Liste « Liste localiste présentée par le Rassemblement National pour le rééquilibrage territorial »

Tête de liste : Julien Sanchez

Liste « Le Gard Passionnément »

Tête de liste : Denis Bouad

Liste « La jeunesse et l’expérience au service du Gard »

Tête de liste : Stéphane Cardenes

Liste « Ensemble, faisons rayonner le Gard, terre de caractères »

Tête de liste : Vivette Lopez