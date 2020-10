600 habitants interrogés sur leur image du département de la Mayenne

Quel regard les Mayennais portent-ils sur leur département ? C'est la question posée à 600 habitants cet été par l'institut de sondage Harris Interactive et dont les résultats ont été présentés aux élus du conseil départemental ce lundi. Ce sondage, qui arrive après un été marqué par un regain du coronavirus, a été commandé par le conseil départemental. Certains résultats ressemblent d'ailleurs à un plébiscite de l'action du ... conseil départemental. Ce sondage a coûté 20.000 euros.

Ainsi, 75% des Mayennais pensent que le président du conseil départemental de la Mayenne a été "impliqué" dans la gestion de la crise. Dans le détail 25% l'ont estimé "très impliqué" et 50% "plutôt impliqué". Au mois de juillet notamment, Olivier Richefou, n'a pas été avare en interventions sur les chaînes d’informations en continu lorsque la Mayenne était pointée du doigt avec la seconde vague de l’épidémie. 78% des sondés pensent d'ailleurs que l’action du département a été "suffisante" pour défendre l’image de la Mayenne.

Des Mayennais optimistes

Pas avare en communication non plus, l'exposition de la communication du conseil départemental de la Mayenne était interrogée dans ce sondage. 69% des sondés estiment que le magazine "May Mag" est le principal canal de communication, derrière la presse quotidienne régionale (55%) et les radios ou télévisions nationales (53%).

Après un été très difficile où l'image du département a été sérieusement écornée par la reprise de l'épidémie de coronavirus, les habitants de la Mayenne sont, d'après ce sondage, "optimistes pour l'avenir" à 89%. Le territoire a plusieurs atouts : sa sécurité et son calme pour 94% des personnes interrogées, ses paysages et ses sites naturels préservés (92%), et son patrimoine (85%).