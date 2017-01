CARTE - Où voter pour les primaires de la gauche dans la Loire ?

C'est moins qu'en 2011, mais le comité d'organisation de ces primaires dans la Loire va au delà des simples recommandations nationales en mettant en place 65 bureaux de vote. La répartition de ces bureaux s'est faite en fonction de la présence ou non d'un potentiel électorat de gauche.

Les primaires de la gauche se tiendront les 22 et 29 janvier prochain. La campagne est courte, vingt jours, "un sprint" d'après les organisateurs. Parmi les 7500 à 8000 bureaux de vote déployés en France. 65 seront installés dans la Loire, comme à l'échelle nationale, c'est moins que les 88 de 2011 ou que les 114 de les primaires de la droite et du centre en novembre dernier.

Les primaire se veulent évidemment "ouvertes". Pourront voter ceux qui sont inscrits sur les listes électorales avec la difficulté des inscriptions de dernière minute pas toujours prises en compte dans les listes que le Parti Socialiste aura à disposition à la fin du mois. La fédération explique qu'elle y travaille. Pour voter, il faudra également payer minimum un euro, au premier puis au deuxième tour. Ultime obligation : signer la fameuse charte "je me reconnais dans les valeurs de la gauche et de la République".

Trouvez votre bureau de vote

Mettre plus de bureaux là où la gauche réalise ses meilleurs résultats

C'est Pierrick Courbon qui aura l'organisation des primaires dans le département à charge. Avec moins de bureaux de vote qu'en 2011 aux niveaux national et départemental, la stratégie est de se rapprocher des électeurs.

On a voulu aller au-delà des recommandations du comité national d'organisation. Le maillage est plus dense, 65 bureaux de vote, c'est plus du double de la consigne d'un bureau de vote par canton. L'idée est que tout le monde puisse voter sans faire plus de 15 ou 20 kilomètres. Ce sera aussi un tissus plus dense en milieu urbain avec environ 15 bureaux à Saint-Étienne. On a voulu mettre les bureaux là où traditionnellement la gauche réalise ses meilleurs résultats, c'est-à-dire en milieux urbain. On s'est basé sur les résultats aux élections nationales.

En terme d'organisation, la fédération du parti reconnaît que le saccage de son local à Saint-Étienne en octobre dernier n'a pas aidé même si les 15 000 euros récoltés grâce à un appel aux dons ont amélioré les choses.

Cela a compliqué les choses et cela continue de compliquer le fonctionnement du PS et donc par répercussion, l'organisation de ces primaires. On a encore des difficultés matérielles. On n'a pas de quoi imprimer des documents. On a pu récupérer un minimum d'argent qui nous permet quand même d'organiser les primaires dans des conditions acceptables.

Deux débats sur France Bleu

Comme pour les primaires de la droite et du centre, France Bleu Saint-Étienne Loire organisera deux débats entre les représentants des principaux candidats. Ils auront lieu les 18 et 25 janvier, respectivement à 19h et 20h, en partenariat avec le journal La Tribune Le Progrès.