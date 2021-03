6ème circonscription du Pas-de-Calais : la législative partielle survivra-t-elle au confinement ?

Depuis l'été dernier, et l'entrée au gouvernement de Brigitte Bourguignon, la sixième circonscription du Pas-de-Calais n'a plus de député. Pour représenter ce vaste territoire -qui s'étend des portes de Calais à celles de Boulogne et de Saint-Omer- Ludovic Loquet, le suppléant de la Ministre, n’a pas voulu siéger à l’Assemblée, sur les bancs de la République en marche.

Un calendrier serré

Au Ministère de l'Intérieur, la question du maintien ou non de cette législative partielle, devrait être tranchée durant le week-end. Elle est théoriquement prévue les 4 et 11 avril. Le préfet du pas de calais a fait remonter ce sujet, dès l'annonce du confinement.

Avoir choisi le week-end de Pâques, pour un premier tour, en disait déjà beaucoup sur la complexité du calendrier, avec les élections départementales et les régionales qu'il a fallu repousser en juin.

Une élection en plein confinement ?

Mais avec le confinement, il parait difficile de dire aux habitants de la sixième circonscription de rester chez eux, tout le temps… sauf pour aller voter ! Ce serait certainement compliqué, politiquement, surtout que certains voient dans ce scrutin une sorte de test, pour la majorité présidentielle, et une occasion de contester sa façon de gérer la crise sanitaire.

Les acteurs de cette élection sont donc rivés sur le calendrier. Il faut garder 15 jours de campagne officielle et en partant de l’hypothèse, possible voire probable, d’une prolongation du confinement, une date semble se dégager avec les 16 et 23 mai, même si ce deuxième dimanche serait celui du long week-end de Pentecôte.

Impossible en juin

De toute façon, il est impossible de coupler ce scrutin avec les régionales et les départementales, sous peine de voir les maires de petites communes de cette circonscription rurale, s’arracher les cheveux avec trois élections en même temps !

Et puis c'est impossible car la loi prévoit qu’on ne peut organiser une législative partielle à moins d’un an du renouvellement complet de l’Assemblée nationale.