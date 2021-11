7 élus du Vaucluse appellent à la réélection d'Emmanuel Macron

C'est un appel que lancent 611 maires et conseillers départementaux. Dans les colonnes du journal du dimanche, ils plaident pour la réélection du chef de l'Etat. Parmi eux, les élus de Saint Christol, Saumane-de-Vaucluse, Monieux, Celle, Bonnieux, ou encore Caseneuve. Tous soulignent un quinquennat favorable aux territoires et aux communes. Ils plaident également pour une stabilité et une continuité permettant de relever les défis qui sont ceux de la "réindustrialisation, de la poursuite du désenclavement des communes, de la construction de logements, de la préservation des paysages et de la réussite de la transition écologique".

"Poursuivre une relation de confiance"

"Pour nous, élus locaux de l'Hexagone, de la Corse et des Outre-mer, venus de tous les bords politiques et n'ayant souvent aucune étiquette, le compte y est" écrivent les signataires". " Nous voulons tout simplement "poursuivre la relation de confiance qu'en cinq ans, nous avons pu tisser avec l'Etat".

Plus de 300 élus territoriaux avaient déjà manifesté leur soutien à Emmanuel Macron dans une tribune en juillet.