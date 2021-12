Présidentielle 2022 : 700 militants LR de l'Yonne votent à la primaire pour leur candidat

Les 700 militants de l'Yonne doivent se prononcer eux aussi entre Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Michel Barnier, Eric Ciotti, et Philippe Juvin.

Le secrétaire départemental adjoint LR de l'Yonne, Charles d'Astorg a fait son choix. Il revient aussi sur la candidature d'Eric Zemmour.

France Bleu Auxerre : Le dernier débat entre les cinq candidats vous a semblé décisif ?

Charles d'Astorg : Je constate que le débat d'hier et des précédents étaient de qualité avec du respect entre les candidats, nous avons montré une famille unie. Les échanges étaient de grande richesse. Pour ma part j'ai choisi de voter pour Valérie Pécresse.

Pourquoi Valérie Pécresse ?

Elle est solide et a des valeurs claires. Elle a un programme solide et professionnel. Elle a une expérience qui montre une compétence et une vision pour notre pays.

Qu'attendent les militants LR de leur futur candidat ou future candidate ?

Plus de sécurité et un meilleur pouvoir d'achat. Depuis 2012 notre pays est engagé sur la pente du déclin . Emmanuel Macron en est aussi responsable depuis 10 ans puisqu'il a été ministre de François Hollande.

Que pensez-vous de la candidature d'Eric Zemmour ?

Il veut sortir la France du déclin, ce qui est louable, mais avec quelle majorité parlementaire ? Quelle est son équipe et son programme ? Je reconnais qu'il met sur la table certains débats mais je condamne les violences. Mais je pense que quand on représente la France il faut beaucoup de calme et de sérieux. Nous avons nous une équipe solide quelque soit le candidat qui sera choisi.