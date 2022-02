750 personnes au meeting de Reconquête à Cavaillon

À Cavaillon hier soir un meeting régional de Reconquête le mouvement initié par Eric Zemmour a rassemblé 750 personnes. Parmi ls invités l'ancien maire d'Orange Jacques Bompard et le sénateur (ex RN) des Bouches du Rhône Stéphane Ravier.

Le sénateur des Bouches-du-Rhône élu sous l’étiquette du Rassemblement national (RN) Stéphane Ravier a rejoint Eric Zemmour et c'est lui qui a été la vedette du meeting qui s'est tenu hier soir au MIN de Cavaillon. A ses côtés il y avait aussi Laurence Crochut (ex LR) porte-parole d'Eric Zemmour. Stéphane Ravier a été particulièrement applaudi quand il a lancé un appel à Mario Marechal Le Pen a les rejoindre et pourquoi pas à se présenter à la législative en Vaucluse.

Meeting Reconquête en terre vauclusienne

Le carpentrassien et général Bertrand De la Chesnaie directeur de campagne de Reconquête a également pris la parole. Egalement présent l'avocat avignonnais Jean-François Ceccaldi secrétaire départemental du nouveau parti d'extrême droite a appelé à "remettre l'église au centre du village"

Près de 800 personnes ont entonné "on est chez nous"

On a aussi remarqué la présence de Yann Bompard le maire Ligue du Sud d'Orange qui a été le premier en Vaucluse a offrir son parrainage au fondateur du parti Reconquête. Mais c'est son père Jacques qui a pris la parole sur la tribune. Il a rappelé qu'il manquait encore 85 parrainages à Eric Zemmour pour pouvoir se présenter. Jacques Bompard l'orangeois fondateur de la Ligue du Sud voit dans la candidature d’Éric Zemmour l'aboutissement du combat qu'il mène depuis 40 ans.