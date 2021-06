763 procurations enregistrées à Dijon avant le premier tour des élections départementales et régionales

On vote ce dimanche 21 juin 2021 pour les élections départementales et régionales. Pour celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer, avez-vous pensé à faire une procuration ? C'est encore possible mais le temps presse. Mode d'emploi.

Ce dimanche 21 juin 2021, on vote pour le premier tour des élections départementales et régionales. Pour celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer, avez-vous pensé à faire une procuration ? A Dijon, les services ont compté (à la date de ce jeudi 17 juin 2021), 763 procurations établies. "Il n'y a pas eu foule, cela n'a rien à voir avec une élection présidentielle" explique cette responsable d'une permanence au Tribunal de Grande Instance de Dijon. Le TGI qui sera encore ouvert ce vendredi pour accueillir les derniers retardataires.

Où et avec quels documents établir sa procuration de vote ?

Déjà la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez demander à quelqu'un qui habite la même commune que vous d'aller voter à votre place. Pas besoin qu'il ou elle vote dans le même bureau. Mais il va falloir faire vite et surtout penser à apporter tous les documents nécessaires. A savoir : une pièce d'identité, un justificatif de domicile et toutes les infos concernant la personne qu va voter à votre place. En gros pensez à lui demander tous ses prénoms, le lieu et sa date de naissance et son adresse exacte.

Gagnez du temps en remplissant une e-procuration

Ensuite vous avez le choix, soit de vous rendre dans un commissariat, à la permanence du TGI ou en gendarmerie pour faire valider votre procuration. Pour gagner du temps vous pouvez la remplir sur internet ou télécharger l'imprimé officiel mais vous le trouverez aussi sur place dans les différentes permanences. Mais ne traînez pas ce vendredi car si l'on peut en pratique, établir une procuration jusqu'au dernier moment, vous risquez de ne pas pouvoir voter si la mairie n'a pas reçu la procuration à temps.

A Dijon, 82.047 personnes sont inscrites sur les listes électorales.