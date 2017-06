7e circonscription de l'Isère : Monique Limon (En Marche) et Yannick Neuder (LR) débattent avant le 2e tour

Au deuxième tour des législatives, les électeurs de la septième circonscription de l’Isère (de la Bièvre à la Vallée du Rhône) auront le choix entre Monique Limon (La République en Marche) qui a recueilli 34.17% des voix et Yannick Neuder (LR), 22.61% des voix. Ils débattent sur France Bleu Isère.

À cinq jours du second tour des législatives, France Bleu Isère organise des débats entre les candidats finalistes, ce mardi 13 juin, place à ceux de la 7e circonscription de l'Isère. Autour de la table, les deux candidats finalistes sont interrogés par Nicolas Crozel de France Bleu Isère et Georges Aubry du Dauphiné Libéré.

Les présentations

Monique Limon (REM) : 63 ans, maire de Bressieux depuis 2015, retraitée. Elle a rassemblé 34.17% des suffrages lors du 1er tour des législatives, dimanche 11 juin au soir.

Yannick Neuder (LR) : 48 ans, maire de Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, cardiologue. Il a rassemblé 22,61% des suffrages lors du 1er tour des législatives.

Quel sera votre positionnement politique à l'Assemblée Nationale ?

Yannick Neuder : "Ce n'est pas un duel entre la droite et le centre, mais avec le PS puisque Mme Limon a d'abord eu l'investiture du parti socialiste. Maintenant elle est En Marche, on a changé l'emballage".

Monique Limon : "Je n'ai jamais été encartée, mais j'ai le coeur à gauche. C'est le PS qui est venu me chercher en premier mais je n'étais pas pour Benoit Hamon et le mouvement "En Marche" correspond à mes valeurs"

Comment voyez-vous votre rôle de député ?

Monique Limon : "Les électeurs veulent donner une majorité présidentielle à Emmanuel Macron à l'Assemblée. Mon rôle de député est d'être le passeur entre le local et le national. Je compte bien peser au niveau national pour que les spécificités de notre circonscription avec ses diversités soient prises en compte ".

Yannick Neuder : "L'Assemblée Nationale ne doit pas être une boîte d'enregistrement de toutes les mesures gouvernementales. La droite et le centre vont faire des propositions ou des contre-propositions de loi ".

Quel sera votre rapport avec le gouvernement, qui inclut des personnes de droite ET de gauche ?

Monique Limon : "Je suis pour prendre les intelligences, où qu'elles soient et travailler ensemble. Les électeurs en ont assez de la guéguerre entre la droite et la gauche".

Yannick Neuder : "Si le gouvernement d'Emmanuel Macron fait des propositions de loi qui vont dans le sens de l'intérêt général, je ne suis pas sectaire et je les voterais. Mais je pense que ces propositions ne viendront pas parce qu'Emmanuel Macron a constitué autour de lui un alliage qui est beaucoup trop hétérogène partant de l'extrême gauche par le centre et quelques personnalités de droite qui ont préféré leur carrière personnelle aux valeurs de leur parti ".

Allez-vous relancer le projet de Center Parcs à Roybon, si vous êtes élu ?

Yannick Neuder : "Nous restons mobilisés sur ce dossier, l'intercommunalité que je préside, le conseil régional, le conseil départemental se sont prononcés à plusieurs reprises pour le projet qui prévoit 380 millions d'investissements sur le territoire et 700 emplois. Mais je suis très inquiet pour le dossier du Center Parcs quand je vois la composition du gouvernement et Nicolas Hulot ministre de l'Environnement. Et je pense que nous sommes dans une zone de non-droits avec beaucoup de ZADistes qui occupent les lieux.

Monique Limon : A un niveau personnel, je suis pour le Center Parcs, pour le développement économique sur le territoire, les 700 emplois et les 380 millions d'euros investis par Pierre et Vacances. Après, il faut que ce soit un projet respectueux de l'environnement et de la réserve en eau. Il faut remettre tout le monde autour de la table. Même si Monsieur Hulot peut-être contre Center Parcs, je ne désespère pas de le rencontrer -ou quelqu'un de son ministère- pour lui expliquer l'intérêt du projet pour le territoire . On peut arriver à une solution gagnant-gagnant.

Que pensez-vous de l'arrivée de réfugiés à Chanas dans un ancien hôtel Formule 1 ?

Monique Limon : Sur le fond , la France est et doit rester une terre d'accueil mais pas n'importe comment. Les migrants sont mieux dans un Formule 1 que sur un terrain vague sous des tentes comme à Grenoble. Il faut que l'Etat respecte les règles, un demandeur d'asile ne peut pas attendre 5, 6 ou 7 ans ses papiers et n'avoir comme seul droit que celui de mettre ses enfants à l'école.

Yannick Neuder : Nous ne sommes pas d''accord. Les conditions d'accueil à Chanas seront très mauvaises, puisque ce Formule 1 et très loin du centre-ville sans transports en commun et il n'y a pas de places dans les écoles. Il faut faire attention entre les grandes idées générales où on est tous humains et on comprend bien toute cette détresse, et la réalité de nos territoires. Que vont faire ces gens pendant un an ? Qu'est ce qu'on leur propose ? Et ce qui exacerbe les tensions avec les gens c'est qu'ils touchent des minimas sociaux supérieurs aux petites retraites des femmes d'agriculteurs par exemple.

Pour quelles raisons faut-il voter pour vous ?

Yannick Neuder : Pour deux raisons essentielles , parce que je suis le mieux placé pour améliorer la politique de la santé et lutter contre les déserts médicaux. Et pour lutter contre la hausse de la CSG qui est prévue par Emmanuel Macron et qui aura un impact majeur, 23 milliards, notamment pour les retraités. A partir de 839 euros de revenus, les retraités se verront imputer 526 euros . Donc je les invite à se mobiliser dimanche avec l'ensemble des personnes qui partagent nos convictions.

Monique Limon : Je ne vais lister les priorités co-construites avec ceux qui m'ont accompagnée dans cette campagne, je dirai simplement que je n'écouterai pas les nostalgiques de l'immobilisme et de l'impuissance qui prétendent qu'une majorité large serait un handicap pour la démocratie. Mais je conserverai l'état d'esprit qui fait la marque de ce mouvement et c'est pourquoi j'en appelle au rassemblement de toutes les forces progressives, démocrates et pro-européennes.

Ré-écoutez le débat intégral :

Monique Limon (REM) et Yannick Neuder (LR), candidats dans la 7ème circonscription de l'Isère débattent sur France Bleu Isère Copier

