8 listes en Moselle pour élire 5 sénateurs le 24 septembre

8 listes, 4 à droite, 2 à gauche, 1 En Marche et 1 FN sont en lice en Moselle pour les élections sénatoriales du 24 septembre prochain.

Les 2910 grand électeurs mosellans vont devoir choisir entre 8 listes en Moselle pour les élections sénatoriales du 24 septembre pour élire 5 sénateurs dans le département. Il y a 4 listes à droite, dont une LR conduite par le sénateur-maire sortant de Woippy François Grosdidier, une 2e menée par un autre sortant Jean-Louis Masson, la 3e liste par le maire de Basse-Ham Jean-Marie Mizzon, soutenu par le président du conseil départemental Patrick Weiten, la dernière est menée par Jérémy Aldrin, conseiller municipal à Metz.

Pour ces sénatoriales, il y a aussi une liste En Marche menée par Bernard Guirkinger, issu de la société civile, une liste à gauche réunissant PS, PC et Verts avec le sénateur sortant Jean-Marc Todeschini comme tête de liste, une divers gauche menée par un soutien d'Arnaud Montebourg, Philippe Gasparella et enfin une liste FN que conduit la conseillère municipale et régionale de Metz Françoise Grolet.

A lire aussi: Qui sont les candidats aux sénatoriales près de chez vous?