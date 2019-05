8-Mai : commémorations à Paris et partout en France, manifestations interdites dans certains secteurs

Jour férié, le 8 mai est la date de commémoration de la fin de la Seconde guerre mondiale en 1945. Des cérémonies officielles sont organisées à Paris.

Le président de la République doit d'abord déposer une gerbe devant la statue du Général de Gaulle, place Clémenceau, avant de remonter l'avenue des Champs-Élysées, entouré de la Garde républicaine.

Il doit ensuite raviver la flamme sur la tombe du Soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe.

Suivez en direct vidéo sur franceinfo les commémorations à partir de 9h30

Dépôt de gerbe sous l'Arc de Triomphe, entièrement réparé

Saccagé le 1er décembre en marge d'une manifestation des "gilets jaunes", l'Arc de Triomphe a été entièrement restauré à temps pour ces cérémonies du 8-Mai. Du mobilier avait été détruit, des œuvres d'art endommagées, des graffitis tagués sur les murs, les dispositifs informatiques mis hors d'usage.

Le monument, construit en hommage aux victoires des armées napoléoniennes et qui accueille environ 1,5 million de visiteurs par an, avait pu rouvrir le 12 décembre.

Interdiction de manifester dans certains secteurs à Paris et en régions

A Paris, les manifestations de "gilets jaunes" sont interdites à l'occasion des commémorations du 8 mai 1945 autour de la place de l'Etoile et dans un large périmètre incluant la place de la Concorde et le palais de l'Elysée.

"Le contexte social actuel tendu, marqué par la récurrence de manifestations violentes durant lesquelles les forces de l'ordre sont systématiquement prises à partie par une frange radicale de manifestants", est également avancé par le préfet de police Didier Lallement.

Didier Lallement, préfet de Police, a pris un arrêté concernant les manifestations commémoratives du 8 mai 2019.

Consultez notre communiqué de presse et l'arrêté concerné pour davantage de précisions ▶️ https://t.co/zIUnzUUUJipic.twitter.com/o1WeQQq1Wf — Préfecture de police (@prefpolice) May 6, 2019

A Toulon, seuls le "Collectif motards gilets jaunes 83" et le "Rassemblement historique varois piétons" sont autorisés à manifester le 8 mai à Toulon sur un parcours unique, partant du Palais des sports en longeant le bord de mer jusqu'aux plages du Mourillon.

Toute autre manifestation ou rassemblement revendicatif du mouvement des "gilets jaunes" sont interdits le mercredi 8 maide 8h à 20h, a annoncé ce lundi la préfecture du Var. L'achat et la vente de produits combustibles ou corrosifs sont par ailleurs interdits comme le port et le transport d'armes ou de munitions et la cession, vente, transport et utilisation d'articles pyrotechniques.