80 policiers en plus à Perpignan : "Il y avait un vrai besoin", selon Louis Aliot

Gérald Darmanin a annoncé l'arrivée prochaine de 80 agents de force de l'ordre "pour intensifier la lutte contre la drogue et l'insécurité". C'était une demande et une attente des syndicats de police et des élus locaux également, notamment bien sûr celle du maire RN de Perpignan Louis Aliot.

La référente départementale de LaRem 66, Frédérique Lis se félicite de cette décision : "Je suis satisfaite, ça fait partie des 10 000 postes de policiers et gendarmes supplémentaires qui ont été votés dans le dernier quinquennat donc je suis satisfaite que Perpignan soit fléché, c'était un combat mené par les députés lors du précédent mandat. Perpignan avait déjà été touché par une baisse d'effectif il y a quelques années, il fallait donc déjà revenir à un niveau d'effectif au même niveau qu'avant. Il y avait un vrai besoin."

De son côté Louis Aliot salue la décision du ministre de l'Intérieur en émettant quelques réserves : "Enfin ! Ca fait deux ans que j'ai inscrit mon action sur la lutte contre le trafic de stupéfiants. On voit bien le manque d'effectif sur le terrain et le manque de moyens. C'est une responsabilité de la police nationale. Je me félicite donc qu'enfin le ministre de l'Intérieur prenne la mesure de ce qui gangrène nos quartiers et qu'il mette des moyens. Maintenant, j'attends de voir la réalité du dispositif."

"Il faut harceler les dealers"

C'est bien une unité mobile qui va rejoindre Perpignan. 80 policiers qui resteront sur une durée indéterminée mais qui pourront changer tous les quinze jours. Le préfet des Pyrénées-Orientales décidera des missions qu'ils ont à accomplir.

"J'ai vu que Gérald Darmanin parlait de harcèlement de points de deal comme à Marseille dans certains quartiers, poursuit Louis Aliot. C'est très bien si c'est fait à Perpignan pour virer les dealers, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est ce qu'on a fait à la cité des Oiseaux et à celle d'El Vives mais il faut aller au-delà. Ce sera quand même déjà pas mal. J'attends désormais de savoir le périmètre, la mission et les moyens réellement engagés sur le terrain. Une fois qu'on aura vu ça on pourra dire si c'est bien ou pas bien, pour l'instant on regarde !"

Politiquement, Gérald Darmanin fait-il aussi un geste en direction d'un département où le vote RN a pris de l'ampleur les dernières années au point que le parti de Marine Le Pen a pris les pouvoirs à Perpignan et sur les quatre circonscriptions lors des dernières législatives ? "A force on a réussi à se faire entendre, commente Louis Aliot. J'espère que c'est à l'échelle nationale que tout le monde sera entendu."

Le débat sur un nouvel hôtel de police à Perpignan est relancé

"Ca veut dire surtout qu'on a un gouvernement qui tient ses promesses, précise Frédérique Lis. Quand il y a eu un besoin supplémentaire d'effectifs dans la police et la gendarmerie, on l'a voté, ce que n'avaient pas fait d'ailleurs les députés du RN. Le gouvernement est à l'écoute des territoires malgré la présence et les votes du Front National."

Et maintenant, après l'annonce de l'arrivée de ces 80 policiers, faut-il aller plus loin ? Et comment ? Immédiatement, le Syndicat Alliance 66 a mis en avant l'absolue nécessité d'avoir un nouvel hôtel de police sur Perpignan. Louis Aliot aussi : "J'attends maintenant que monsieur Darmanin vienne à Perpignan pour constater l'état de son commissariat parce qu'en plus de ces 80 agents, je veux maintenant des crédits pour refaire un commissariat. La Mairie met à disposition un terrain, c'est maintenant à lui d'obtenir les crédits pour faire un commissariat digne de ce nom. On n'est pas dans une période électorale, j'ai bon espoir qu'il vienne à Perpignan et qu'on puisse discuter sereinement lui et moi des conditions à mettre en place."

Sur ce point, Frédérique Lis partage l'avis du maire de Perpignan : "Il faut qu'on mène à terme ce sujet de l'hôtel de police, effectivement, aujourd'hui on a des agents qui ne travaillent pas dans des conditions dans lesquelles ils devraient. Il faut appuyer pour que ce projet continue d'avancer."

Dans son sujet favori de lutte contre l'insécurité et le trafic de drogue, Louis Aliot saisit forcément la balle au bond après l'annonce de Gérald Darmanin. Plusieurs villes de l'arc méditerranéen sont concernées par des renforts policiers. A Perpignan, dans le quartier du Bas-Vernet, il y a eu à plusieurs reprises des coups de feu les derniers mois. La semaine dernière, un jeune homme est mort, tué par balles.

Là encore, Louis Aliot avance ses arguments et interpelle le gouvernement : "On ira plus loin le jour où monsieur Darmanin parlera avec monsieur Dupont-Moretti et que les magistrats appliqueront plus sévèrement les lois. Récemment, dans un squat de Perpignan, des dealers ont été arrêtés avec des espèces en poche et des produits stupéfiants et ils ont été relâchés 48 heures plus tard après avoir récupéré l'argent de leur trafic, ce sont des clandestins qui ont une obligation de quitter le territoire et qui est non appliquée. C'est l'anarchie ! Tant que ce sera l'anarchie comme ça, ce sont les communes et les citoyens qui en paieront malheureusement le prix et c'est scandaleux. "