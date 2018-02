Un sondage Ifop confirme que les Alsaciens souhaitent un retour à l'ancien découpage territorial. Ils sont hostiles au Grand Est et réclament un retour à l'Alsace qui passerait par une fusion des deux départements.

Alsace, France

Une large majorité des habitants de l'Alsace est hostile au Grand Est. Cette fois c'est un sondage qui confirme l'opinion véhiculée par plusieurs élus et associations. Un sondage réalisé par l'institut Ifop du 8 au 12 février sur un échantillon de 1 002 personnes.

Il révèle qu'à peine un sondé sur 10 considère que la région Grand Est présente un intérêt pour l'Alsace. 54% des Alsaciens sont tout à fait favorables à ce que « l’Alsace renaisse et retrouve un statut de collectivité territoriale ». 29% y sont « plutôt favorables ».

Un référendum pour sortir du Grand Est

Ce sondage a été commandé par plusieurs clubs de réflexion : le club Perspectives alsaciennes, Initiative citoyenne alsacienne et Culture et bilinguisme et Alsace région d’Europe.

Il précise également que 74 % des Alsaciens sont favorables à une fusion des deux départements dans une entité alsacienne unique. 82 % demandent un référendum sur « la sortie du Grand Est et l’organisation d’une nouvelle région Alsace ».

à lire Redonner une existence institutionnelle à l'Alsace, les parlementaires y travaillent

Une enquête CSA réalisé en mai 2017, commandé par le parti régionaliste Unser Land, avait déjà indiqué que 84% des habitants du Haut-Rhin et du Bas-Rhin interrogés se déclaraient favorables à voir l'Alsace retrouver un statut de région à part entière.

Le président de la République Emmanuel Macron a toujours pris position contre la sortie de l'Alsace du Grand Est.

Le préfet du Grand Est, Jean-Luc Marx, doit remettre un rapport au Premier ministre sur l'avenir institutionnel de l'Alsace, d'ici le printemps.