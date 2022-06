Législatives en Haute-Garonne : la sortante Elisabeth Toutut-Picard sortie par Christophe Bex

Christophe Bex siègera donc pendant les cinq prochaines années à l'Assemblée Nationale. Les électeurs de la septième circonscription de la Haute-Garonne en ont décidé ainsi.

Il l'emporte avec 51% des voix et donc l'emporte sur la députée sortante. Au premier tour, le candidat LFI pour la NUPES Christophe Bex avait emporté 30,68% des suffrages contre 26,53% pour Elisabeth Toutut-Picard.

"C'est un aboutissement, j'ai du mal à réaliser quand je me dirais tiens il faut que j'aille à Paris. Mais il va falloir s'y attaquer et aller à l'Assemblée Nationale", sourit presque Christophe Bex, interrogé notre antenne. Le syndicaliste, attaché administratif à l'Université Jean-Jaurès, reconnaît son élection : "c'est la première fois que je suis élu : ce n'est pas un métier mais un mandat que les Français m'ont donné (...) et il faut défendre des lois, des propositions, dans un programme désormais".

"Mon score est quand même très honorable" a tempéré la députée sortante. Elisabeth Toutut-Picard a analysé cette défaite : "la vague Macron qu'on a connu en 2017 a été remplacée par une nouvelle vague à double tête : les extrémistes ont gagné ces législatives. Je suis triste pour ma circonscription, que je laisse aux mains d'un candidat qui ne connaît pas le terrain. Mais aussi pour la France parce que je ne sais pas comment le président actuel va diriger le pays".