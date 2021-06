"On a 14 bureaux de vote qui ne peuvent pas ouvrir" : les communes manquent d'assesseurs pour les élections

A moins de dix jours du premier tour des élections régionales et départementales, plusieurs communes bretonnes manquent toujours d'assesseurs pour tenir les bureaux de vote. Un phénomène récurrent, aggravé cette année par le dédoublement du scrutin et le contexte sanitaire.

"Il nous faut 56 assesseurs, et il nous en manque 28. Pour l'instant, ça veut dire que nos 14 bureaux de vote ne peuvent pas ouvrir", s'inquiète Véronique Poiret, responsable du service population de la ville d'Hennebont (Morbihan). "C'est de plus en plus difficile de trouver des volontaires depuis quelques années, mais la c'est le summum". La situation de la commune morbihannaise est loin d'être isolée : de Quimper à Lamballe, en passant par Pontivy, le manque d'assesseurs se fait particulièrement sentir pour ces élections départementales et régionales des 20 et 27 juin.

En cause, le dédoublement du scrutin, qui oblige à trouver deux fois plus de volontaires que d'habitude. "Chaque bureau est séparé en deux parties, une pour le scrutin départemental, une pour le scrutin régional. Ça veut dire deux équipes différentes", rappelle Gilbert Gramoullé, premier adjoint à la maire de Quimper. Pour fonctionner, un bureau de vote doit être doté d'un président et de deux assesseurs. A Quimper, il en manque 35 pour l'instant.

Aucune formation nécessaire

La situation sanitaire explique aussi en partie cette pénurie, selon Sophie Palant-Le Hégarat, adjointe au maire de Lorient en charge de l'administration générale. "Avec les beaux jours, les gens ont envie de sortir prendre l'air et de se retrouver. D'autres ont aussi des craintes par rapport au coronavirus". En cas d'absence d'un ou plusieurs assesseurs le jour J, le président du bureau de vote est autorisé à réquisitionner les premiers votants pour occuper ce rôle. "On ne va pas le faire", rassure Gilbert Gramoullé. "On compte bien trouver des volontaires d'ici là".

L'élu lance un appel aux 18-30 ans de la commune. "Devenez assesseurs ! C'est important sur le plan démocratique, c'est des moments partagés avec les habitants du quartier, et c'est intéressant de voir comment fonctionne une élection". Nul besoin d'être formé : "Il suffit d'être inscrit sur les listes électorales, et d'avoir envie de le faire", conclut Gilbert Gramoullé.

Si vous souhaitez devenir assesseur, il suffit de contacter votre mairie.