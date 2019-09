Statut de résident corse, municipales... Jean Félix Acquaviva fait entendre sa différence

Le député de la deuxième circonscription de la Haute-Corse a fait sa rentrée ce lundi sur RCFM. Jean-Félix Acquaviva a passé en revue tous les sujets brûlants de la rentrée.. et écarté un peu plus encore la perspective d'une union des nationalistes au premier tour des municipales.

Il y a de très fortes chances que la réforme de la Constitution n'aboutisse pas d'ici la fin du quinquennat

Après être revenu sur la venue en fin de semaine dernière de Jacqueline Gourault, Jean-Félix Acquaviva a évoqué la réforme de la Constitution, qui on le sait concernerait la Corse. Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, a annoncé qu'elle se ferait, mais sans préciser quand. Le député nationaliste n'y croit plus :

"Je suis très pessimiste sur la poursuite de la réforme de la Constitution. Dès lors que le Premier ministre a pu dire qu'elle était renvoyée à après les municipales pour voir si une majorité pouvait se dégager au sénat, donc après 2020, il y a très peu de chances que l'on puisse trouver une place pour cette réforme avant 2022" (...) Ensuite, même si la Corse n'est plus un chiffon rouge pour le sénat (Gérard Larché l'a confirmé lors de sa venue à Ajaccio), est-ce que sur les autres sujets il y aura une majorité des trois cinquièmes ? Nous sommes dépendants de cette évolution qui concerne la vie politique française... et on peut dire qu'il y a de très fortes chances que cette réforme n'aboutisse pas d'ici la fin du quinquennat".

Jean-Félix Acquaviva sur les bancs de l'Assemblée nationale © Maxppp -

Nous sommes tout à fait favorables au statut de résident (...) mais nous ne partageons pas tous les propos de Corsica Libera

Récemment dans un tract, Corsica Libera a relancé le débat sur le statut de résident, menaçant d'expropriation ceux (non corses) qui dès à présent achèteraient dans l'île. Femu a Corsica, qui a voté ce statut en 2014, aurait-elle pu cosigner cet avertissement ? Pas vraiment, répond Jean-Félix Acquaviva :

"Nous sommes à Femu tout à fait favorables au statut de résident qui n'est pas du tout discriminatoire (...) maintenant sur la façon de le porter et d'arriver à convaincre autour de ça, nous ne partageons pas tous les propos de Corsica Libera". Corsica Libera précise que cet avertissement, cette menace émane non pas d'un groupe d'opposition, mais d'un partenaire de la majorité territoriale, cela vous gêne d'être associés ? "D'être associés à des propos qui sont certainement, très certainement, maladroits, évidemment. Et on le dit à nos partenaires de Pè a Corsica quand on se retrouve en commission de coordination".

Il y aura des endroits où ce sera possible au premier tour, d'autres non ; mais au second tour, les convergences seront nécessaires

Union ou pas dès le premier tour des municipales entre les trois forces de la majorité territoriale (Femu, Corsica Libera et le PNC) ? A moins de sept mois de l'échéance, cela semble peu probable, malgré les demandes réitérées des indépendantistes et des amis de Jean-Christophe Angelini. Jean-Félix Acquaviva, le chef de file de Femu, le confirme :

"Aujourd'hui il y a des listes de rassemblement auxquelles nous travaillons, des listes d'ouverture vers la société corse, pas forcément des forces organisées (...) donc il y aura des endroits où ce sera possible, d'autres où ça ne sera pas possible au premier tour, mais au second tour, les convergences seront nécessaires". Sur Ajaccio, soutiendrez-vous Jean-André Miniconi qui s'est déjà déclaré ? "Jean-André Miniconi est adhérent de Femu. Il a présenté sa candidature devant le comité territorial qui pour l'instant à un avis très favorable vis-à-vis de sa candidature... Evidemment qu'on s'achemine vers un rassemblement de ce type."