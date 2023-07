À 83 ans, il interpelle Olivier Dussopt sur sa politique : l'Ardéchois termine menotté

Pour les militants de la gauche du nord-Ardèche, c'est un signe que "le gouvernement a peur", un acte "inadmissible". Pour les autorités, il s'agit d'une "réaction proportionnée des forces de l'ordre". Les faits sont les suivants, Jean Fantini, militant communiste (et d'autres associations et organisations) de 83 ans a été interpellé et menotté puis conduit à la gendarmerie pour interrogatoire, samedi 8 juillet. Les faits se sont déroulés pendant la visite officielle du ministre du Travail Olivier Dussopt, à Tournon-sur-Rhône, pour l'inauguration de "Tournon Plage".

Le rassemblement en soutien à Jean Fantini, à Tournon-sur-Rhône, lundi 10 juillet. © Radio France - Alexandre Berthaud

Comme souvent, l'ancien maire d'Annonay a été pris à partie verbalement : "Je lui ai dit fort, pour que tout le monde entende, que je ne touchais pas la main à un renégat et un traître, à quelqu'un qui défend actuellement une politique répressive, anti-services publics, politique qu'il a pourtant combattu quand il était dans l'opposition", raconte Jean Fantini. Sur le coup, Olivier Dussopt a continué son chemin, mais c'est quelques secondes plus tard que les gendarmes(*) ont demandé à l'octogénaire de s'écarter, de ne pas participer à la suite de la manifestation, "même si je comptais le faire pacifiquement", jure le militant. "Je respecte les institutions de la République, jamais je ne me serais permis un geste ou une agression verbale. Menotter un octogénaire qui n'a jamais été interpellé en 60 ans de militantisme, je trouve ça un peu fort".

Il a refusé d'obtempérer, il a également "renversé la caméra-piéton d'un policier municipal présent", indique la préfecture de l'Ardèche, qui ajoute que le fait de menotter et conduire Jean Fantini à la gendarmerie est une "réaction proportionnée". L'entourage d'Olivier Dussopt, sollicité, a réagit : "le ministre est parfois interpellé, il ignore ces interventions et laisse le soin aux forces de l'ordre de juger de la conduite à tenir". La députée suppléante, Laurence Heydel-Grillère, décrit un comportement "déplorable" de Jean Fantini. Elle évoque des "insultes et des menaces" de sa part et affirme que le militant aurait "bousculé violemment" sa collaboratrice parlementaire. Selon elle, la troisième édition de Tournon Plage est un "moment convivial durant lequel la politique se doit d'être mise de côté".

"Si on ne peut plus parler librement..."

Si le militant ne veut pas se poser en "victime", il proteste contre cette interpellation. "C'est la première fois en 60 ans de militantisme pacifique", dit-il. Autant dire que l'homme est bien connu dans la région, "ils n'ont pas interpellé la bonne personne", grogne Françoise, militante venue le soutenir ce lundi. "Si ça avait été un trentenaire, ils auraient pu dire que c'était un excité, mais là...". Devant la permanence d'Olivier Dussopt à Tournon-sur-Rhône, les soutiens à Jean Fantini ont déposé plusieurs pancartes. On peut notamment lire "Délinquant à 83 ans" ou encore, "Honte à toi". Ils appellent les organisations syndicales et de gauche à manifester leur soutien, évoquant la date du 14 juillet comme une possibilité. "C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de jeunes", réagit Cassandra, militante locale, une des seules manifestantes sans cheveux blancs. "C'est maintenant qu'il faut réagir, si on ne peut plus parler librement, c'est honteux".

(*) Selon Jean Fantini, c'est le service d'ordre d'Olivier Dussopt qui l'a menotté et "plaqué contre un platane". Ce n'est pas ce que décrivent les autorités. Aucune plainte n'a été déposée selon nos informations, mais une enquête est en cours.