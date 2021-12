À Ajaccio, l'État mise sur les nouveaux transports

Le plan de transformation et d'investissement de la Corse va financer à hauteurs respectives de 70 et de 80 % deux projets structurants pour Ajaccio, le téléporté et l’aménagement de la Citadelle.

Après Corte, Porto ou encore Figari, l'État a signé avec le Pays Ajaccien, le plan de transformation et d'investissement (PTIC) ce mardi en mairie d'Ajaccio. L’État s'est engagé dans le co-financement de deux grands projets. D'abord en centre-ville, le pré-aménagement de la Citadelle, acquise récemment par la commune, puis à l'entrée de l'agglomération, un nouveau moyen de transport...aérien, une liaison par câble entre le front de mer et Mezzavia. Le but : désengorger à la fois Asprettu, et le Stilettu, mais aussi miser sur des nouvelles options pour se déplacer.

Une solution propre

Les travaux sont censés durer toute l'année 2024, ils incluront 4 gares desservies par des cabines téléphériques jusqu'au parking du centre commercial de Mezzavia. 2,7 km de transport pour réduire au maximum la circulation voitures dans une zone où la démographie explose, et où ouvrira dans le même temps le nouvel hôpital, ce téléphérique c'est l'une des solutions pour le Maire, Laurent Marcangeli : « À savoir la capacité de pouvoir de Saint Joseph rejoindre le site du Stilettu en 15 minutes avec un mode de transport propre. À l'avenir, je l'espère puisque fonctionnant de manière électrique, et tout cela _dans un cadre où la multi modalité a toute sa place_. Il y aura également de la place pour d'autres modes de transport, je l'espère. »



L’expertise du préfet

34,5 millions d’euros pour ce seul projet, dont 70% est payée par l'État, c'est acté, 10 à 12 emplois devraient être créés selon le maire. Mais le préfet, lui, ne s'engage pas à l'aveugle, ancien Ingénieur en chef des ponts et chaussées, Pascal Lelarge a suivi de près l'élaboration du projet avec la communauté d'agglomération : « Je suis rassuré parce que la conception générale, le design comme on dit, de cet équipement me paraît tout à fait satisfaisant. En tout cas, on ne va pas vers de la prise de risque etc. »

Le groupement POMA, leader mondial du transport par câble a remporté l'appel d'offre pour ce téléporté. Une référence largement mise en avant par les deux acteurs institutionnels.