A Amiens nord, la Cité Educative incite les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales

Il n'est pas trop tard pour s'inscrire sur les listes électorales, vous avez jusqu'au 2 mars en ligne et jusqu'au 4 mars en mairie. La Cité Educative d'Amiens nord a lancé à la mi-février une campagne pour inciter les jeunes à s'inscrire sur ces listes, une étape qui est parfois méconnue.

Le dispositif Cité Educative d'Amiens nord veut inciter les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales avant la date limite qui se rapproche à grands pas, c'est le 2 mars en ligne et le 4 mars en mairie alors que le premier tour de la présidentielle aura lieu le 10 avril. La Cité Educative prend en charge les jeunes jusqu'à 25 ans sur un territoire dit "prioritaire" sur des questions d'éducation, de santé, de citoyenneté.

Elle se donne pour mission d'expliquer comment s'inscrire sur ces listes et de rappeler que ce n'est pas toujours automatique, si vous n'avez pas été recensé ou si vous avez déménagé par exemple. La Cité Educative a donc publié mi-février une vidéo sur les réseaux sociaux, collé des affiches devant des établissements scolaires ou des structures associatives qui accueillent des jeunes à Amiens nord, comme au centre social de l'Alco et au centre d'animation jeunesse de l'Odyssée.

C'est important d'aller voter donc j'ai bien vérifié avant que j'étais inscrite

A Amiens, les étudiants sont en effet plus ou moins au courant de cette étape. "Je suis inscrite depuis un bon moment déjà, j'ai reçu un petit courrier de la mairie donc tout est bon", explique par exemple Sarah. Certains sont même très prévoyants, à l'image de Lisa : "J'ai vérifié la semaine dernière parce que justement, je me posais la question de savoir si j'étais bien inscrite ou pas et j'ai pu le faire sur internet".

Je compte le faire bientôt, je vais le faire parce que c'est notre avenir

D'autres étudiants rencontrés à Amiens expliquent qu'ils se sont justement inscrits sur les listes électorales il y a quelques semaines, en prévision de cette date limite, et principalement via internet. Pour d'autres, c'est beaucoup flou. "Je ne sais pas si je suis inscrite, je ne me suis pas renseignée. Je ne pensais pas que c'était aussi tôt d'ailleurs mais je vais regarder", assure cette étudiante en droit.