Sur le parvis de l'église Saint-Nicolas-en-Cité, un parterre de fleurs qui ne cesse de grossir.

Dans la nef, les proches, des élus mais aussi des anonymes, arrageois pour la plupart, défilent devant le cercueil de Philippe Rapeneau, qui reposait jusqu'à ce mardi matin à la Citadelle d'Arras.

Dès 8h30, on attendait jusqu'à l'extérieur de l'édifice pour rendre un dernier hommage à celui qui a tant marqué l'Arrageois de son emprunte depuis les années 1980.

Dans la file qui se forme, des mines sombres, des yeux rougis. C'est le moment du recueillement. Tout le monde ici se souvient d'un homme "de conviction et d'engagement", un homme que tout le monde respectait au delà des clivages politiques.

Jean-Louis Cottigny, vice-président socialiste de la préfecture du Pas-de-Calais, a souvent croisé le fer avec Philippe Rapeneau, homme de droite. Un adversaire politique qui est devenu un ami.

On adorait, autour d'un petit rhum, fumer un Havane, c'était notre passion. Et à ce moment-là on repensait totalement l'aménagement du territoire.