Les militants socialistes votent ce jeudi pour le premier tour du scrutin qui désignera le nouveau premier secrétaire du PS. A Aubervilliers, on ne s'attend pas à une affluence très importante mais on espère un nouveau départ.

Aubervilliers, France

102 000 militants sont appelés aux urnes dans toute la France : le Parti Socialiste (PS) se choisit un nouveau patron après la lourde défaite électorale de 2017 et le score historiquement bas de son candidat a la présidentielle Benoit Hamon (6%). Ce jeudi, les adhérents PS sont appelés à choisir, de 17h à 22h, dans les 3200 sections du parti, entre quatre motions portées par quatre candidats au poste de premier secrétaire : le député du Val-de-Marne Luc Carvounas, l'ancien ministre hollandais Stéphane Le Foll, Emmanuel Maurel, député européen qui représente l'aile gauche du parti et Olivier Faure, patron des députés socialistes à l'Assemblée nationale. Un second tour est prévu le 29 mars.

Aux réunions de militants, seulement "le noyau dur"

A Aubervilliers, les militants s'apprêtent à voter, en reconnaissant que l'enthousiasme n'est pas au beau fixe. "Il y a eu sans doute des périodes plus euphoriques" reconnaît Marc Guerrien, le secrétaire de section : "on se retrouve dans les réunions avec le noyau dur mais ce n'est pas désagréable : on est moins nombreux, on est moins tiraillé par les ambitions personnelles".

"On est encore dans la descente post présidentielle, mais j'ai l'impression que dans la préparation de ce congrès (...) qu'il y a une prise de conscience et qu'on va peut-être pouvoir de nouveau réussir à travailler ensemble, avec ceux qui sont restés" ajoute-t-il.

On est très bas, on ne peut pas descendre plus bas

Il espère 40 à 50% de participation parmi les 185 adhérents inscrits sur la liste pour le vote. Moins de 100 sont à jour de cotisation pour l'instant. "On est très bas, on ne peut pas descendre plus bas" reconnaît de son côté Bernard Vincent, ancien élu municipal, militant depuis 40 ans. Il compare cette période à l'après défaite de Lionel Jospin en 2002. "Si on est unis, les quelques uns qui restons, je pense qu'on peut repartir" estime-t-il.

"Proposer quelque chose de novateur pour que les gens reviennent"

En 2017, alors qu'il comptait 9 députés sur les 12 du département de Seine-Saint-Denis, le PS n'a remporté aucun siège dans le département. Il va falloir reconquérir des électeurs qui ont boudé les socialistes en 2017, au profit de Jean-Luc Mélenchon ou d'Emmanuel Macron.

"L'enjeu c'est surtout de porter et de proposer quelque chose de novateur pour que les gens reviennent" estime Amèle Bentahar, militante depuis deux ans. Dans une section où beaucoup disent vouloir voter Olivier Faure, "plutôt social-démocrate", elle n'a pas encore choisi son candidat. Qu'importe, tous martèlent que l'importante désormais c'est "l'unité".