A Audincourt et Belfort, des parrainages d'élus retoqués pour une question d'enveloppe

Imbroglio règlementaire dans la course aux parrainages. Deux élus nord franc-comtois, Salima Inezarène et Bastien Faudot, ont vu leur parrainage invalidé par le conseil constitutionnel à cause de l'enveloppe d'expédition. Problème : le parrainage invalidé est enregistré et ne peut être renouvelé.

Situation kafkaienne sur la question des parrainages pour l'élection présidentielle. Alors que le premier ministre demande aux élus "un effort de soutien pour que vive la démocratie" car plusieurs candidats peinent à boucler leur liste, deux élus nord franc-comtois se sont vus refuser l'enregistrement de leur parrainage au motif qu'il n'a pas voyagé dans la bonne enveloppe. Cette enveloppe règlementaire n'a pas été jointe au matériel électoral que la préfecture leur a adressé.

Ces deux élus sont Salima Inezarène, élue à Audincourt et conseillère régionale déléguée de Bourgogne Franche-Comté et Bastien Faudot, conseiller municipal et départemental à Belfort.

Des tracasseries administratives absurdes

"La République ne peut pas passer son temps à en appeler à la responsabilité des élus quant aux parrainages, et se figer dans des tracasseries administratives absurdes conduisant à invalider des formulaires de parrainages au motif qu’ils n’ont pas voyagé dans la bonne enveloppe !" écrit Bastien Faudot, soutien de Jean-Luc Mélenchon.

"Je n'ai pas vu que mon nom n'apparaissait pas dans les parrainage, je me suis inquiétée" Copier

Mais l'imbroglio ne s'arrête pas là. Lorsque ces deux élus demandent à régulariser leur parrainage, on leur répond que ce n'est pas possible, car leur parrainage, même invalidé, est enregistré et ne peut donc être renouvelé.

Je ne sais pas s'il y a des recours possibles

"J'ai demandé à ce que je puisse en envoyer un nouveau. On m'a répondu que ce n'était pas possible, car mon parrainage, même invalidé, est enregistré. Je ne sais s'il y a des recours possible, mais je vais demander au greffe du conseil constitutionnel une réponse écrite. Je n'ai pas beaucoup d'espoir de me faire entendre. Mais c'est pas principe." explique Salima Inezarène, soutien de Christian Taubira.