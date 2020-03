Pas de candidat aux municipales à Azelot : la perspective d'une mairie vide inquiète les habitants

Il n'y aura pas de premier tour aux élections municipales à Azelot, petit village de 430 habitants en Meurthe-et-Moselle. Aucun candidat ne s'est officiellement déclaré et n'a déposé de liste auprès de la préfecture. C'est la seule commune dans le département à être dans cette situation. "On se serait passé d'avoir cette distinction", ironise le maire sortant d'Azelot, Christian Forget. L'élu, qui gravite depuis 25 ans autour de la vie municipale d'Azelot, avait annoncé en décembre qu'il ne comptait pas se représenter. Personne ne s'est manifesté pour prendre le relais. "Je m'étais pourtant dit que trois mois pour que certains réagisse, c'était suffisant", regrette Christian Forget.

Un deuxième mandat pour le maire sortant ?

Une situation exceptionnelle, qui interroge de nombreux administrés. "Je pourrais me sentir orpheline de maire ! déplore Aurélia, habitante d'Azelot. _Qui on va aller voir quand on a des papiers à faire pour nos maisons, notre état civil, comment cela va se passer ?" _Sa voisine, elle, se demande ce que ce qui risque de se passer concrètement dans son village. Cela veut dire que la préfecture de Meurthe-et-Moselle peut décider de prendre la main, envoyer une délégation ou ordonner la fusion d'Azelot avec une autre commune.

La pression monte" - Christian Forget

Des risques rappelés dans un courrier préfectoral adressé à Christian Forget, cette semaine. "La pression n'est pas uniquement préfectorale, certains habitants s'en inquiètent. Ça peut me pousser à me dire qu'entre le vide et le devoir, je choisirais le devoir." Le maire sortant a donc commencé à réunir ses conseillers municipaux et réfléchit à reconstituer une équipe derrière lui. Et s'il repart ? Christian Forget l'assure, il y aura une campagne avant le deuxième tour. "Il ne faut pas y aller à reculons. Si j'y vais, c'est pour faire des choses."