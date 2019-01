À Beaumont-sur-Sarthe, les opposants demandent au maire de rendre accessibles des documents

Beaumont-sur-Sarthe, France

C'est un blocage qui commence à durer. Depuis l'été 2017, les quatre conseillers municipaux d'opposition de Beaumont-sur-Sarthe demandent une copie de documents publics, notamment sur l'endettement de la commune, les emprunts et les dépenses. Mais depuis un an et demi, ils se heurtent à l'absence de réponse du maire. Le 4 décembre 2017, la Commission d'accès aux documents administratifs rappelle que "toute personne peut demander communication (...) des budgets et comptes de la commune" et qu'elle "émet un avis favorable" à la demande des conseillers municipaux.

Un dialogue délicat entre le maire et l'opposition municipale

Mais plus d'un an après, la situation est toujours au point mort selon les opposants. Ils ont donc décidé en décembre 2018 de saisir le tribunal administratif. _"_C'est volontaire de la part du maire de faire la politique de l'autruche pour ne pas nous donner ces documents auxquels on a le droit", estime Patrick Lelièvre. "On demande de la transparence, pour savoir pourquoi la dette est aussi importante, mais on n'en a pas. C'est même pas un refus, on n'a jamais eu de réponse", renchérit Jean-Pierre Rossard, autre conseiller municipal d'opposition.

Faire le mort et ne jamais répondre aux questions posées, c'est un peu la technique utilisée à Beaumont-sur-Sarthe"

Un accès restreint aux documents

Les quatre conseillers municipaux d'opposition reconnaissent avoir eu accès aux documents. Mais de façon trop brève. "Un jour, on nous a présenté des documents. Je revois encore l'adjoint me montrer les papiers dans ses mains, mais il ne les lâchait pas", assure Jean-Pierre Rossard.

La mairie a également transmis un fichier daté du 1er janvier 2017, avec certaines dépenses de la commune. Mais selon les opposants, ce document n'est pas suffisant. Il n'est pas assez précis et ne permet pas de répondre aux questions posées sur l'endettement. "On demande simplement des explications que n'importe quel citoyen a le droit de demander. C'est triste qu'il faille passer par le tribunal administratif pour se faire communiquer des choses auxquelles tout le monde a accès", regrette Léa Duval, également conseillère municipale d'opposition.

Ils ont créé une page Facebook pour informer les habitants de leurs démarches.