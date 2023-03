A Beaune-la-Rolande, une campagne électorale sous tension avant le scrutin municipal de dimanche

Beaune-la-Rolande ne compte certes que 2 000 habitants (dont 1 300 électeurs inscrits), mais l'ambiance politique actuellement y est électrique. Ce dimanche 26 mars aura lieu une nouvelle élection municipale, conséquence d'une série de démissions : c'est l'ensemble du conseil municipal qu'il faut renouveler. Ce scrutin est surtout dû à l'explosion de la majorité qui était sortie des urnes en mars 2020 : le maire sortant Michel Masson a été lâché par une partie de son équipe.

"On a cru désigner un maire, on a hérité d'un monarque"

"Notre liste s'intitulait "Agir ensemble", elle aurait dû s'appeler "Agir tout seul", ironise Didier Jasselin, ancien Premier adjoint, et désormais principal opposant à Michel Masson. On avait cru désigner un maire, on a hérité d'un monarque ! Michel Masson veut décider tout seul, sans concertation ni transparence. Or, on ne peut pas gérer une commune tout seul, il faut au contraire s'appuyer sur une équipe engagée, volontaire, et capable d'apporter aussi de la contradiction, on n'a rien vu de cela pendant 3 ans." Didier Jasselin assure qu'il ne s'agit pas d'une rivalité de personnes mais d'un problème de fond. "Au final, compte-t-il, ce sont 3 adjoints et 6 conseillers municipaux qui ont démissionné. Si vous ajoutez que 5 membres du personnel de la mairie sont également partis, vous comprendrez qu'il y a véritablement eu un malaise général autour du maire sortant."

Beaune-la-Rolande compte 1300 électeurs inscrits © Radio France - François Guéroult

"L'ombre de l'ancien maire qui n'a jamais accepté sa défaite"

Michel Masson, lui, ne voit pas les choses ainsi. Les démissions ? "Certains de mes colistiers n'étaient en fait pas prêts à assumer la tâche de conseiller municipal, d'autres ont subi des pressions de la part de l'opposition municipale qui n'a jamais digéré sa défaite de 2020" - une allusion à Claude Renucci, maire de 1995 à 2020, et qui se retrouve en 5ème position sur la liste menée par Didier Jasselin pour le scrutin de dimanche. Quant à l'accusation d'autocratisme, Michel Masson la balaie d'un revers de main : "Moi, je ne décide de rien tout seul, je repars d'ailleurs avec 5 adjoints qui me font confiance, on travaille ensemble, on tranche collectivement. Mais, in fine, les responsabilités retombent toujours sur le maire, c'est comme ça."

Il n'y aura qu'un seul tour

Sans surprise, les programmes des deux listes se ressemblent beaucoup, avec les mêmes priorités : attirer de nouveaux praticiens dans la maison de santé et aménager la zone d'activité située à Auxy-Gare, à la sortie de l'autoroute A19. Mais l'heure n'est pas au consensus, mais bien à l'affrontement, comme en témoignent les tags apparus sur les panneaux électoraux et les tracts virulents - chaque liste tient d'ailleurs ce soir sa propre réunion publique, à 19h ! Ce sera aux électeurs de Beaune-la-Rolande de trancher, ce dimanche : les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h, et comme il n'y a que de 2 listes en présence, il n'y aura forcément qu'un seul tour.