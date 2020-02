A Belfort, Philippe Martinez appelle à "continuer la lutte" contre la réforme des retraites

Belfort, France

Avant d'aller apporter son soutien au personnel de l'Hôpital Nord Franche-Comté, en grève illimitée depuis juin 2019, Philippe Martinez a rencontré les adhérents de la CGT à la Maison du peuple de Belfort. Ils étaient une centaine, gilets rouges sur le dos, à applaudir le leader syndical.

Philippe Martinez a pris la parole devant une centaine d’adhérents de la CGT à la Maison du peuple © Radio France - Thomas Vichard

Le secrétaire général de la CGT devait initialement se rendre dans l'aire urbaine à la mi-décembre, mais son déplacement avait finalement été repoussé en raison des discussions avec les partenaires sociaux dans le cadre de la réforme des retraites. Une réforme toujours encore au cœur des discussions ce mardi 18 février. Philippe Martinez a notamment encouragé son auditoire a continué la mobilisation coûte que coûte, niant tout essoufflement du mouvement. "Les hôpitaux sont mobilisés partout en France, il y a des grèves dans le privé, chez les fonctionnaires dans l'éducation nationale, même chez les avocats. C'est un mouvement qui est bien ancrée et là mobilisation est toujours bien présente. Il y a encore du monde dans les rues", affirme-t-il.

Martinez inquiet pour les salariés d'Alstom

Philippe Martinez s'est également prononcé sur l'annonce d'accord d'Alstom pour racheter l'entreprise canadienne Bombardier Transport. Lui aussi se dit inquiet : "On a tendance à dire à la CGT que un plus un ça ne fait jamais deux. Et surtout pas deux en terme d'emploi. Pour affronter la concurrence il y a d'autres mesures à prendre et la CGT propose par exemple que pour les appels d'offres, ce soit des critères sociaux qui prédominent ces appels d'offres. Vous verrez que les Chinois par exemple, où on n'a pas le droit de se syndiquer, de faire grève et où les salaires ne sont pas au niveau de la France, seront directement refusé de ces appels d'offres."

Le leader de la CGT a multiplié les photos, ici avec Bertrand Chevalier, candidat PCF aux municipales à Belfort © Radio France - Thomas Vichard

Le leader syndical s'est donc rendu ensuite à l'hôpital de Trévenans, accompagné d'une cinquantaine de militants. Avant cela, il a aussi fustigé le choix d'Agnès Buzyn d'être candidate à la mairie de Paris, parlant de "fumisterie" et d'abandon de poste dans un contexte social très tendu.