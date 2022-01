A Besançon, le garde des Sceaux, Eric Dupond Moretti, réaffirme la "fermeté" contre les rodéos urbains

Le ministre de la Justice en visite à Besançon mardi 25 janvier sur le thème des rodéos urbains. Eric Dupond Moretti se félicite de la fermeté du dispositif mis en place : "en quelques années, c'est 1.400% de condamnations en plus". Le garde des Sceaux a aussi visité le CFA Hilaire de Chardonnet.

Au palais de Justice de Besançon, Eric Dupond Moretti a été accueilli par la maire, Anne Vignot et le procureur de la République, Etienne Manteaux. Le préfet du Doubs, Jean-François Colombet était également présent lors de la visite. Le garde des Sceaux a tenu à réaffirmer la "fermeté" de la justice concernant les rodéos urbains, une "nuisance du quotidien", selon Eric Dupond Moretti.

A Besançon, les quartiers de Planoise, des Clairs Soleils et des Hauts de Saint-Claude sont particulièrement touchés par ce phénomène. Des jeunes qui circulent en deux-roues, faisant des boucles autour des ronds-points ou des parkings. "La loi de 2021 permet, dans le cadre d'alternatives aux poursuites, de saisir ces véhicules, il y a à la fois des peines complémentaires et des peines principales" a rappelé le ministre.

1.400% de condamnations en plus et des véhicules systématiquement confisqués" - le garde des Sceaux, Eric Dupond Moretti

"Les résultats sont au rendez-vous de nos espérances, en quelques années, c'est 1.400% de condamnations en plus." Des véhicules systématiquement confisqués : "parce que c'est une réponse directe pour des délinquants qui sont jeunes en général et qui comprennent ce message de payer cash".

Des véhicules saisis et confiés aux élèves du CFA

Ensuite, ces deux-roues sont confiés au CFA Hilaire de Chardonnet : "où les élèves travaillent et apprennent leur métier en démontant ces motos". Le ministre s'est rendu au CFA où il a pu rencontrer des apprentis et observer le stock de véhicules saisis par les forces de l'ordre et confiés au centre de formation.

Bien sûr le travail n'est pas fini" - Eric Dupond Moretti concernant la lutte contre les violences conjugales

Après deux féminicides en moins d'un mois à Besançon, France Bleu a tenu à interroger le ministre sur les moyens mis en œuvre par la Justice pour lutter contre ce fléau. "Nous avons renforcé les bracelets anti-rapprochement, nous avons considérablement accru le stock de téléphones grave danger, nous avons augmenté les ordonnances de protection, nous avons un plan d'hébergement des victimes, bien sûr, et des auteurs, pour ne pas qu'ils retournent chez eux commettre de nouvelles violences et nous avons augmenté le budget en faveur des associations de victimes."

Les véhicules utilisés pendant les rodéos urbains sont systématiquement saisis et confiés au CFA Hilaire de Chardonnet de Besançon. © Radio France - Rachel Saadoddine

Le garde des Sceaux qui a affirmé que "le travail n'est pas fini", tout en soulevant une autre difficulté : "70% de ces affaires ne font l'objet d'aucun signalement, ni auprès des forces de sécurité intérieure, ni auprès de la justice", selon Eric Dupond Moretti.

Le ministre de la Justice, Eric Dupond Moretti, avec le procureur de la République de Besançon, Etienne Manteaux. © Radio France - Rachel Saadoddine

