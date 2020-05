A Besançon, un mouvement anarchiste revendique avoir brûlé la voiture du député Eric Alauzet

Eric Alauzet, député LREM du Doubs et candidat investi par LREM aux élections municipales 2020 à Besançon

"Feu à toute autorité ! Pour la liberté." Dans un communiqué publié samedi matin, le groupe anarchiste Attaque revendique avoir mis le feu à la voiture personnelle du député du Doubs, Eric Alauzet, chez lui, à son domicile. Il s'agit en fait d'un autre véhicule, celui d'un voisin qui a été brûlée, indique le candidat LREM à la mairie de Besançon. Le feu s'est propagé à une autre voiture, une autre a été évacuée in extremis. "Je ne sais pas s'ils se sont trompés ou s'ils s'en fichaient : ils voulaient intimider. Au début, on a pensé que c'était peut-être la batterie de la voiture qui a explosé, jamais je n'ai imaginé que ce serait un acte criminel au sens politique."

C'est quoi la prochaine étape ?

Eric Alauzet se dit "révolté par cet acte." "Je vis depuis un an des agressions permanentes, je reçois des insultes sur les réseaux sociaux, des courriers anonymes menaçants, je suis un défouloir." En janvier dernier, le député du Doubs avait déjà été harangué par des manifestants, à la sortie de son local de campagne. "Là, je suis choqué de voir que mon adresse est divulguée. C'est très éprouvant, c'est quoi la prochaine étape ?" Il n'entend pas baisser les bras. "Il faut que je continue encore plus mon action politique au niveau global."

Le Procureur de la République de Besançon, Etienne Manteaux a ouvert une enquête : ce sont les enquêteurs de la police judiciaire qui sont saisis. Le député du Doubs lui a été entendu ce dimanche au Commissariat de Besançon.

Soutien politique

La candidate EELV, Anne Vignot, apporte son soutien à Eric Alauzet. Elle dénonce "un acte inadmissible et lâche", et condamne "fermement cet acte." Dans un communiqué, la tête de liste Besançon par nature, ajoute que "l'intimidation des élus et des candidats n'a pas sa place en démocratie."

Le candidat LR, Ludovic Fagaut et Jacques Ricciardetti, (RN), ont eux aussi apporté leur soutien à Eric Alauzet.

à lire aussi Eric Alauzet poursuivi par des manifestants à Besançon: le député LREM témoigne