Biarritz : les solutions innovantes du plan de prévention de la délinquance

Tous ensemble ils veulent être co-producteur de la sécurité ! La mairie, le préfet, le procureur de la République de Bayonne, les polices municipales et nationales et même les centres sociaux de la ville, et sont main dans la main. Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) s'est tenu le 4 janvier 2023 avec un objectif : affiner la répression et développer une approche plus profonde de la prévention. Un enjeu rendu plus important au moment des afflux de touristes en été.

ⓘ Publicité

Les bons chiffres de l'ancien plan

Maider Arosteguy la maire de Biarritz l'affirme sans détour, depuis le CLSPD l'étroite collaboration entre les services est plus facile et plus efficace. Coordonner les services, surveiller, réprimer, prévenir, le grand écart est permanent. Mais en deux ans les chiffres sont éloquents. Les interventions d'abord : de 13776 précisément à 17734 soit presque 30% d'interventions, alors que les effectifs d'agents municipaux, eux, passent de 25 à 29, (ils sont 10 de plus en été !). nouveauté cette année ils seront armés et équipés de caméras piéton. La Ville s'est dotée également d'un centre opérationnel de supervision pour traiter les données issues des 42 caméras de télésurveillance réparties dans la cité. Exemple de coordination, la police nationale peut utiliser ces images.

Prévenir en incluant le plus largement possible les citoyens grâce aux GPO

Les participants le rappellent, en matière de délinquance la prévention est incontournable. Des nuisances sonores aux déjections canines non ramassées, en passant par des dégradations légères, la lutte contre ces multiples incivilités commence bien en amont. La police intensifie donc ses patrouilles pédestres et la Mairie travaille par exemple sur un guide de la citoyenneté, mais avant tout, les pouvoirs publics cherchent des partenaires pour solutionner les problèmes.

Et justement les GPO, Groupes de Partenariats Opérationnels réunissent au delà de la police nationale et de la police municipale , l'idée c'est de réunir des partenaires comme les opérateurs de transport Kéolis ou Txik/Txak, mais aussi des associations comme l'Umih64 ou bien des associations de commerçants ou de riverains afin d'évoquer les problèmes et ensuite de trouver des solutions innovantes.

Conseil Local de Sécurité et de Prévention Contre la Délinquance de Biarritz 2 © Radio France - Alexandre Mottot

Ces solutions, précise Raphaëlle Icéaga commissaire à Biarritz et Bidart "auxquelles la police n'aurait pas pensé mais qui, en même temps, dépendent également d'autres partenaires. De plus "nous revoyons plusieurs fois dans le contexte des GPO et cela permet de se remettre en question et de trouver de nouvelles solutions si les solutions que nous avions trouvées n'ont pas fonctionné !".

Exemples concrets ? "Certains quartiers subissent notamment des nuisances sonores sur Biarritz du fait des sorties nocturnes. On essaye de se réunir pour essayer de trouver de nouvelles solutions à ces problématiques là. Nous pouvons avoir également des différends de voisinage, réunir des riverains qui évoquaient certaines problématiques, d'autres riverains qui eux, n'avaient pas le même sentiment. Ça permet d'avoir une vision globale du problème et ensuite de mettre en place des solutions au quotidien" conclue la commissaire.

Maider Arostéguy précise aussi "une réponse citoyenne co-construite avec les citoyens permet des réponses aux violences et à l'insécurité ça se fera aussi sur d'autres thématiques comme l'environnement ou l'urbanisme, pour mettre au point les solutions là aussi, décidées par les citoyens".

Autre exemple pour montrer la volonté d'élargissement des acteurs de la prévention la police municipale met aussi en place des "Cafés-police" pour renforcer la proximité avec les habitants, (le prochain aura lieu le 25 janvier place Clémenceau) et une expo sur la justice des mineurs aura lieu prochainement au Lycée Malraux .

Les "rappels à l'ordre", une dissuasion efficace ?

Le procureur de Bayonne Jérôme Bourrier fait la promotion d'un outil juridique existant, et dont l'utilisation au Pays basque fait ses preuves selon lui : le rappel à l'ordre. Attention ce n'est pas le rappel à la loi (devenu depuis le 1er janvier l'avertissement pénal probatoire). Le rappel à l'ordre "cible d'abord des mineurs ou des jeunes majeurs qui n'ont pas d'antécédents en terme de délinquance, pour des petits actes délictueux : nuisances sonores, dépôts d'ordures, petites dégradations pour lesquels l'autorité judiciaire n'apportait pas toujours une réponse pénale adaptée."

Là aussi les services sont complémentaires, d'autant que la solennité de l'avertissement compte autant que la pertinence dans le choix du public visé. "Avec l'autorisation préalable du parquet, c'est le maire, ou son adjoint avec le chef de la police municipale qui va mettre en œuvre cette mesure de rappel à l'ordre. La répression immédiate n'est pas toujours nécessaire. Il y a heureusement des individus pour lesquels ce type de réponse permet de comprendre qu'il ne faut pas persévérer dans cette voie."

"Des récidives, je n'en ai pas encore en tête, mais il y en aura. Il ne faut pas se leurrer non plus. Il ne faut pas croire que parce qu'on a mis en œuvre une telle mesure, plus personne ne va réitérer. Mais pour le moment, je suis plutôt satisfait des résultats et c'est vrai que la mairie de Biarritz a massivement investi dans ce dispositif". 78 rappels à l'ordre ont été "administrés" en 2022.

Plus de plaintes pour des violences faites aux femmes

Dernier chantier important, les plaintes pour violences faites aux femmes ont triplé en 2 ans. Cette statistique est paradoxalement un motif de satisfaction pour la maire de Biarritz, car elle signifie que les femmes n'ont désormais plus peur de pousser les portes des commissariats et que la parole se libère. La commissaire Icéaga insiste sur le courage de ces plaignantes et le traitement "à l'instant "T" des plaintes" à Biarritz. "Aujourd'hui les policiers ont une écoute très attentive, les femmes sont les bienvenues au commissariat de Biarritz ! à n'importe quel heure et n'importe quel moment dans leur vie".