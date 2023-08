À Biarritz, Nicolas Sarkozy, entouré par ses fans, élude la question de son procès

Nicolas Sarkozy était attendu par une foule nombreuse ce vendredi à Biarritz. L'ancien président de la République a mené une séance de dédicaces pour son dernier livre, "Le temps des combats". Une apparition publique qui coïncide avec l'annonce faite dans la matinée par le parquet national financier (PNF). Dans l'affaire du financement de sa campagne de 2007, après plus de dix ans d'enquête, Nicolas Sarkozy et douze autres personnes sont renvoyées devant le tribunal correctionnel de Paris. "Cette annonce vous plombe-t-elle le moral ?", lui a-t-on demandé. "Non, mais vous, oui" a répondu l'ex-chef du parti Les Républicains au journaliste de France Bleu Pays Basque qui l'interrogeait. Des centaines de personnes étaient présentes aux abords de la librairie Darrigade pour rencontrer l'ancien président.

Nicolas Sarkozy nie en bloc les soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle victorieuse. Sauf si des recours sont déposés, il devrait comparaître pendant quatre mois pour corruption passive, association de malfaiteurs, financement illégal de campagne électorale et recel de détournement de fonds publics libyens. Le procès devrait avoir lieu du 6 janvier au 10 avril 2025.