À Bondy, le maire dénonce une "instrumentalisation politique" de la visite de Kylian Mbappé

Sa venue a été gardée secrète jusqu'au dernier moment mais Kylian Mbappé était bien à Bondy (Seine-Saint-Denis), ce mercredi 17 novembre. L'attaquant du PSG et de l'équipe de France s'est rendu au Stade Léo Lagrange pour rencontrer des jeunes de l'AS Bondy, son club d'enfance, et leur distribuer des exemplaires de sa bande dessinée "Je m'appelle Kylian" qui vient de paraître.

Une visite gardée secrète

Aucun média de la presse écrite, ni de radio n'était invité pour suivre ce déplacement, uniquement couvert par quelques chaînes de télévision. Le secret était tellement bien gardé que même la mairie n'était pas au courant, alors que le stade est une enceinte municipale.

Azzedine Drif, l'adjoint aux sports, l'a appris un peu par hasard également. L'élu qui se réjouit malgré tout de la nouvelle décide de se rendre sur place. Il raconte la suite à France Bleu Paris : "Je suis arrivé par l'entrée principale du Stade, un agent de sécurité m'a dit 'non ce n'est pas possible'. J'ai répondu que j'étais l'élu aux sports en lui montrant ma carte d'élu. J'ai pu entrer et avancer sur la pelouse et m'approcher de Kylian. Je pensais pouvoir le saluer parce que c'était un honneur pour moi, c'était un devoir même de l'accueillir comme il se doit dans notre ville mais tout d'un coup, deux agents de la sécurité se sont approchés, l'un à ma droite et l'autre à ma gauche et ils m'ont demandé de quitter les lieux".

Des élus refoulés du stade

"Je leur ai expliqué encore une fois que j'étais l'élu aux sports et que le stade était une structure de la ville, mais ils n'ont rien voulu savoir", poursuit Azzedine Drif qui décide malgré tout de quitter les lieux ne voulant pas faire "un scandale devant les enfants", dit-il. Toujours selon sa version, on lui aurait fait comprendre qu'il devait "sortir du terrain" car personne ne voulait de "politiques" sur place. Pourtant, il note la présence de Sylvine Thomassin, l'ancien maire socialiste de Bondy, proche de la famille Mbappé.

L'actuel maire de Bondy n'était pas présent cet après-midi au moment de la venue de Mbappé, mais Stephen Hervé (LR) ne cache pas sa colère ce mercredi soir. En plus de son adjoint aux sports, un autre élu de sa majorité aurait été interdit de stade. Le maire rappelle que la ville est responsable de la sécurité du stade et par ailleurs qu'elle subventionne le club omnisports de l'AS Bondy à hauteur d'1,2 million d'euros.

"Une instrumentalisation à des fins politiques" selon le maire

Quant à la présence de Sylvine Thomassin, Stephen Hervé ne mâche pas ses mots et dénonce une "manipulation politique". L'ancienne maire a déposé un recours devant le Conseil d'État pour faire annuler les dernières élections municipales. "Je ne remets pas en cause la volonté de Kylian Mbappé de faire profiter aux jeunes de Bondy de sa notoriété, de leur faire profiter d'un moment de joie autour de lui mais ça ne pouvait pas se faire sans la ville et en excluant des élus manu militari. Une seule élue était présente... c'est clairement un acte de campagne qui s'est passé aujourd'hui", déclare-t-il à France Bleu Paris. "Moi je suis désolé que ce joueur et cet enfant de Bondy soit ainsi instrumentalisé à des fins politiques".

"Un faux procès" se défend l'ancienne maire

Contactée par France Bleu Paris également, Sylvine Thomassin, se défend et rejette ces accusations. Celle qui est désormais conseillère municipale d'opposition, affirme avoir été invitée par la famille Mbappé et plus particulièrement pas la mère du joueur, dont elle est une amie, il y a quelques jours. "Je n'ai rien dit autour de moi pour des questions de sécurité", assure-t-elle.

L'ancienne maire dénonce un "faux procès" et une polémique inutile. "Si on veut que Kylian ait plaisir à revenir dans sa ville aujourd'hui et demain, il ne faut pas qu'il y ait une émeute à chaque fois, il faut que les impératifs de sécurité soit respectés". Elle poursuit et tacle son successeur : "Je ne comprends pas la colère de Monsieur Hervé, c'est vrai qu'il est maire ou plutôt intérimaire en ce moment. Lundi, la décision du Conseil d'État devrait tomber et je pense que la colère est plutôt liée à ça ! Mais qu'il soit fier que Kylian se rappelle qu'il est un enfant de la ville et qu'il [le maire] ne soit pas dans des vaines polémiques électorales".

De nouvelles élections municipales ?

Le Conseil d'État doit effectivement rendre sa décision le lundi 22 novembre sur le recours déposé par Sylvine Thomassin qui réclame l'annulation des dernières élections municipales en juin 2020. En octobre dernier, la rapporteuse publique a rendu un avis dans lequel elle recommande l'annulation du scrutin. Si le Conseil suit cet avis, de nouvelles élections devront être organisées dans les trois mois qui suivent.