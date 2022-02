A Bourges, l'eurodéputé RN André Rougé venu mobiliser les sympathisants

Ils sont une soixantaine à être venus salle du Prieuré Saint-Martin, à Bourges, ce dimanche 20 février, pour assister à la réunion publique organisée par le RN 18. L'eurodéputé André Rougé est venu rencontrer les militants et sympathisants pour échanger autour du programme de Marine Le Pen.

Une pêche aux parrainages manquants

C'est la dernière ligne droite avant l'élection, dont le premier tour aura lieu le 10 avril prochain. La candidate du Rassemblement National n'a toujours pas ses 500 parrainages, nécessaires pour être officiellement candidat. "Il faut donner tout ce qu'on a, être présents sur le terrain pour distiller la bonne parole" explique André Rougé, eurodéputé venu à la rencontre des militants du Cher. Plus tôt dans la semaine, il a aussi démarché de nombreux élus, et notamment des maires, pour tenter d'obtenir les signatures manquantes. "Une signature ne vaut ni soutien ni engagement, j'en appelle au sens civique des élus : il est important que les candidats qui regroupent plus de 10% d'intention de vote puissent se présenter. C'est le cas pour Marine Le Pen, pour Eric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon" explique l'eurodéputé.

"Rétablir la fierté d'être français"

Dans la salle, les militants sont convaincus que "Marine" est la seule candidate capable de battre Emmanuel Macron au second tour de l'élection. "Qu'elle rétablisse la fierté d'être français, la sécurité, la protection des frontières et des entreprises françaises, pour qu'elles puissent se développer sans concurrence avec l'étranger" explique Erwan Le Mintier, qui a profité de la réunion pour renouveler son adhésion au parti.

C'est bien ce qui caractérise le programme du RN, résumé en trois mot par André Rougé : protection, projection, transmission. Avec un accent mis sur les zones rurales. "Réindustrialiser nos régions, favoriser les entreprises locales et donc créer de l'emploi. Ce qui amènera aussi la réimplantation des services publics dans nos campagnes." Ce qui séduit également Adrien, le nouveau référent des Jeunes avec Marine dans le Cher, ce sont les promesses de la candidate pour sa génération : "favoriser la création d'entreprise, lever les impôts jusqu'à 30 ans... elle veut faire beaucoup pour notre pouvoir d'achat".

L'argent, justement, qui "sera rendu aux Français", via le projet de loi sur l'immigration de Marine Le Pen, prêt à être soumis à référendum "dès son élection" explique André Rougé. "Il n'y aura plus de droit du sol, les immigrés n'auront plus d'aides sociales, et la priorité sera redonnée aux Français".

"Depuis que le monde est monde, il y a eu des traîtres"

Au niveau national, le RN enregistre plusieurs défections ces dernières semaines. Et notamment celle, très médiatique, de Nicolas Bay, parti rejoindre les rangs d'Eric Zemmour. Il devait d'ailleurs initialement venir à cette réunion publique. Mais pas de quoi inquiéter les membres du parti : "depuis que le monde est monde, il y a eu des traîtres", lâche André Rougé. "Je me pose la question de la valeur ajoutée de la candidature d'Eric Zemmour : il dit vouloir sauver la France, mais tout ce qu'il fait, c'est faire très légèrement baisser Marine Le Pen dans les sondages, alors que c'est la seule candidate capable de sauver la France".

Les défections en série n'entachent pas la mobilisation des sympathisants, selon Julie Apricena, du RN 18 : "sur les marchés, on le voit, les gens sont éventuellement un peu tristes de ces départs, mais cela n'entache en rien leur dynamisme et leur confiance en Marine Le Pen".